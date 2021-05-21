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騎士忘戴口罩！大媽霸氣下車「遞一片」　背影帥炸全場

▲全台疫情升三級警戒，現今外出一定需配戴口罩。不過，就有網友拍到一名婦人發現附近機車騎士沒戴口罩，隨即霸氣上前遞一片。（圖／網友Huan-Jung Hsu授權提供）
▲全台疫情升三級警戒，現今外出一定需配戴口罩。不過，就有網友拍到一名婦人發現附近機車騎士沒戴口罩，隨即霸氣上前遞一片。（圖／網友Huan-Jung Hsu授權提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-21 16:33:42｜2021-05-21 16:41:50

近期台灣本土疫情升溫，為了加強相關防疫措施，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，自5月19日至5月28日止，提升全國疫情警戒至第三級，且規定外出需配戴口罩。不過，就有網友拍到一名騎著機車的婦人，發現附近的機車騎士沒戴上口罩，隨即霸氣下車拿出口罩向對方遞出，帥氣的背影也瞬間引來不少網友大讚留言。

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有網友在個人臉書上PO出一段影片，只見畫面中，一群機車騎士正在等待紅燈，其中最右方一名騎著電動機車的男子似乎沒戴上口罩，不遠處一身紅的婦人見狀馬上下車，隨即打開機車座墊，從置物箱中拿出一片口罩，立馬衝上前遞給男子。

▲大媽下車後，從機車置物箱內拿出一片口罩。（圖／網友Huan-Jung
▲婦人下車後，從機車置物箱內拿出一片口罩。（圖／網友Huan-Jung Hsu授權提供）
男子收到口罩後，當下也不斷點頭向婦人致謝，最後該名婦人也回到機車上，帥氣地踢起機車側住，繼續等著紅燈轉綠。而這一幕剛好被網友拍下，興奮直呼「霸氣的江翠大媽！看到旁邊等紅燈的騎士沒戴口罩，二話不說馬上下車霸氣賞一個口罩給他，大媽好樣的！」

▲婦人將口罩遞給沒戴口罩的機車騎士。（圖／網友Huan-Jung
▲婦人將口罩遞給機車騎士。（圖／網友Huan-Jung Hsu授權提供）
影片一曝光，至今已有超過2千多人按讚，也有2百多人轉發，不少網友也紛紛豎起大拇指狂讚，「處處有溫暖！相信疫情很快就過去」、「讚，會關心別人健康，有愛心」、「這個超強」、「台灣最美的風景」、「這個根本值得提報好人好事代表！」、「最佳模範生」、「高EQ不用罵人就能讓人乖乖戴好」、「這種真的無法拒絕，另一種請人戴上口罩的高明手段」。（編輯：陳雅雲）

▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
16.67%83.33%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.79%8.21%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
73.88%26.12%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
78.05%21.95%
2021-05-18-2021-05-21
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