騎士忘戴口罩！大媽霸氣下車「遞一片」 背影帥炸全場
近期台灣本土疫情升溫，為了加強相關防疫措施，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，自5月19日至5月28日止，提升全國疫情警戒至第三級，且規定外出需配戴口罩。不過，就有網友拍到一名騎著機車的婦人，發現附近的機車騎士沒戴上口罩，隨即霸氣下車拿出口罩向對方遞出，帥氣的背影也瞬間引來不少網友大讚留言。
編輯中心/綜合報導
2021-05-21 16:33:42｜2021-05-21 16:41:50
有網友在個人臉書上PO出一段影片，只見畫面中，一群機車騎士正在等待紅燈，其中最右方一名騎著電動機車的男子似乎沒戴上口罩，不遠處一身紅的婦人見狀馬上下車，隨即打開機車座墊，從置物箱中拿出一片口罩，立馬衝上前遞給男子。
男子收到口罩後，當下也不斷點頭向婦人致謝，最後該名婦人也回到機車上，帥氣地踢起機車側住，繼續等著紅燈轉綠。而這一幕剛好被網友拍下，興奮直呼「霸氣的江翠大媽！看到旁邊等紅燈的騎士沒戴口罩，二話不說馬上下車霸氣賞一個口罩給他，大媽好樣的！」
影片一曝光，至今已有超過2千多人按讚，也有2百多人轉發，不少網友也紛紛豎起大拇指狂讚，「處處有溫暖！相信疫情很快就過去」、「讚，會關心別人健康，有愛心」、「這個超強」、「台灣最美的風景」、「這個根本值得提報好人好事代表！」、「最佳模範生」、「高EQ不用罵人就能讓人乖乖戴好」、「這種真的無法拒絕，另一種請人戴上口罩的高明手段」。（編輯：陳雅雲）
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