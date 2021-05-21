  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

美韓峰會將登場　可能討論導彈限制解除及核電合作

▲韓國總統文在寅訪美行程持續，預計將於當地時間21日下午與美國總統拜登召開峰會。圖為文在寅到訪美國會眾議院議長裴洛西辦公室。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國總統文在寅訪美行程持續，預計將於當地時間21日下午與美國總統拜登召開峰會。圖為文在寅到訪美國會眾議院議長裴洛西辦公室。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-21 19:47:39

（中央社記者廖禹揚首爾21日專電）韓國總統文在寅訪美，將於當地時間21日下午與美國總統拜登（JoeBiden）召開峰會。青瓦台官員透露，這次峰會可能討論韓美導彈方針解禁，以及於第3國合作共建核電廠等議題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
韓國朴正熙政府時期為爭取自美取得導彈技術，於1979年10月簽訂韓美導彈方針，限制韓國製造導彈最大射程不可超過180公里、彈頭重量限制在500公斤，之後在金大中、李明博任內逐步放寬射程至800公里。

文在寅上任後，先後爭取解除彈頭重量，以及對太空發射載具的固體燃料限制，若這次爭取到全面解禁，代表韓國將完全拿回導彈主權。

韓聯社今天引述青瓦台官員說法報導，韓方外交安保組目標是在文在寅任期屆滿前爭取導彈方針解除，也有具體構想，至於解除的可能性，也許在韓美峰會中可得到正面結論。

此外，官員也透露，這次峰會可能討論議題也包括核電合作，以做為韓美合作具體事例。

官員表示，韓國是除中國外，在核電產業最具價格、品質及設施管理競爭力的國家，而美國具備核電廠原創及設計技術，目前正在考慮共同於中東、歐洲等地第3國建設核電廠。

韓美峰會將於美國時間21日下午（台北時間22日凌晨）於白宮舉行，會後將發布共同聲明。（編輯：陳惠珍）1100521

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
21.74%78.26%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.6%8.4%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
75.11%24.89%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
78.09%21.91%
2021-05-18-2021-05-21
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀