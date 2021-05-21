美韓峰會將登場　可能討論導彈限制解除及核電合作

（中央社記者廖禹揚首爾21日專電）韓國總統文在寅訪美，將於當地時間21日下午與美國總統拜登（JoeBiden）召開峰會。青瓦台官員透露，這次峰會可能討論韓美導彈方針解禁，以及於第3國合作共建核電廠等議題。
韓國朴正熙政府時期為爭取自美取得導彈技術，於1979年10月簽訂韓美導彈方針，限制韓國製造導彈最大射程不可超過180公里、彈頭重量限制在500公斤，之後在金大中、李明博任內逐步放寬射程至800公里。
文在寅上任後，先後爭取解除彈頭重量，以及對太空發射載具的固體燃料限制，若這次爭取到全面解禁，代表韓國將完全拿回導彈主權。
韓聯社今天引述青瓦台官員說法報導，韓方外交安保組目標是在文在寅任期屆滿前爭取導彈方針解除，也有具體構想，至於解除的可能性，也許在韓美峰會中可得到正面結論。
此外，官員也透露，這次峰會可能討論議題也包括核電合作，以做為韓美合作具體事例。
官員表示，韓國是除中國外，在核電產業最具價格、品質及設施管理競爭力的國家，而美國具備核電廠原創及設計技術，目前正在考慮共同於中東、歐洲等地第3國建設核電廠。
韓美峰會將於美國時間21日下午（台北時間22日凌晨）於白宮舉行，會後將發布共同聲明。（編輯：陳惠珍）1100521