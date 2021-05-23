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房市／不符合需求　5大系統櫃NG設計

▲系統櫃若是沒有符合自身使用需求設計，則不實用。(圖／新綠築提供)
▲系統櫃若是沒有符合自身使用需求設計，則不實用。(圖／新綠築提供)

財經中心/綜合報導

2021-05-23 08:00:00

許多民眾在裝潢居家時會選擇使用系統櫃，最多是製作衣櫃、鞋櫃等收納櫃，不過製作系統櫃有5個NG設計，像是鞋子高度與櫃體不合、吊衣架過高、忽略依擁有物品規畫收納空間、置物格太深或太淺、吊衣與折衣空間的規劃比例不對，都是因為沒有釐清自身需求，導致做出不實用的NG系統櫃設計。

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第一NG設計則是鞋子的高度與系統櫃不合，信義居家建議，系統櫃應該依照每個人的使用需求設計，例如有的民眾靴子較多，就得依造靴長來打造系統櫃收納隔板的高度，若是用制式的收納間隔，不符合自身收納需求，硬是把衣鞋塞入櫃中，會顯得又擠又亂。

第二NG設計，衣櫃吊掛的衣架做得太高，許多系統衣櫃為了增加收納空間，大多會做到頂天高度，一不小心就可能衣櫃吊掛的衣架做得太高，不符合自身需求。信義居家表示，在做系統衣櫃時，必須請設計師衡量使用者的身高，並針對拿取衣物的順手程度來設計，如果衣桿做得太高，往後從衣櫃取衣，就得加墊小凳子或是使用伸縮取衣桿才能拿衣服，十分不便。

第三NG設計，即忽略依自己擁有的物品類型規劃收納空間，信義居家表示，在製作系統櫃前，使用者需要了解自己的衣物中，什麼類型、長度的衣物較多，在設計系統衣櫃時也要考量進去，信義居家表示，像是有的人長洋裝、大衣較多，那系統衣櫃中就要規劃有放長洋裝、大衣的吊掛空間。

第四NG設計，置物格過深或過淺，信義居家表示，當置物格過深，放置衣物、取出依物都不便，使用者容易找不到放在衣櫃深處的衣物，最好製作抽屜，可以抽取拉出，方便拿取衣物。

第五NG設計，吊衣與折衣空間的比例不對，信義居家表示，使用者需了解自己是愛折衣服還是愛吊衣服的人，例如自己的使用習慣以吊衣服居多，那吊桿的空間比例就要多一點，盡量避免製作鐵籃，鐵籃看似方便，但推疊衣物的關係，壓在底下的衣物容易有鐵藍的痕跡，也易招惹落塵，若要置握鐵籃，可選擇間隙較小的物件，方便儲物。

信義居家表示，可以多採購層板，系統櫃體裡面也可多打幾個放置層板的洞，這樣就可依自己的使用習慣，調配層板的空間。

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
33.45%66.55%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
89.37%10.63%
2021-05-20-2021-05-23
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