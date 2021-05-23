房市／不符合需求　5大系統櫃NG設計

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第二NG設計，衣櫃吊掛的衣架做得太高，許多系統衣櫃為了增加收納空間，大多會做到頂天高度，一不小心就可能衣櫃吊掛的衣架做得太高，不符合自身需求。信義居家表示，在做系統衣櫃時，必須請設計師衡量使用者的身高，並針對拿取衣物的順手程度來設計，如果衣桿做得太高，往後從衣櫃取衣，就得加墊小凳子或是使用伸縮取衣桿才能拿衣服，十分不便。
第三NG設計，即忽略依自己擁有的物品類型規劃收納空間，信義居家表示，在製作系統櫃前，使用者需要了解自己的衣物中，什麼類型、長度的衣物較多，在設計系統衣櫃時也要考量進去，信義居家表示，像是有的人長洋裝、大衣較多，那系統衣櫃中就要規劃有放長洋裝、大衣的吊掛空間。
第四NG設計，置物格過深或過淺，信義居家表示，當置物格過深，放置衣物、取出依物都不便，使用者容易找不到放在衣櫃深處的衣物，最好製作抽屜，可以抽取拉出，方便拿取衣物。
第五NG設計，吊衣與折衣空間的比例不對，信義居家表示，使用者需了解自己是愛折衣服還是愛吊衣服的人，例如自己的使用習慣以吊衣服居多，那吊桿的空間比例就要多一點，盡量避免製作鐵籃，鐵籃看似方便，但推疊衣物的關係，壓在底下的衣物容易有鐵藍的痕跡，也易招惹落塵，若要置握鐵籃，可選擇間隙較小的物件，方便儲物。
信義居家表示，可以多採購層板，系統櫃體裡面也可多打幾個放置層板的洞，這樣就可依自己的使用習慣，調配層板的空間。