網瘋買新冠試劑DIY快篩！住院醫警告：誤診率高、恐挨罰

全台疫情持續升溫防疫警戒提升至三級，民眾除了在外填寫實聯制外，也有許多國人擔心暴露染疫風險急忙到當地快篩站進行檢驗，網路賣場上更是出現「新冠肺炎快篩試劑」，鼓吹民眾自行在家囤積試劑。不過就有北部住院醫師出面解釋自行快篩的誤診率，更提醒民眾無執照販售醫療器材恐違反〈藥師法〉。

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▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，全台累積7天共有1824例本土個案。（圖／NOWnews製作）

× ▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，全台累積7天共有1824例本土個案。（圖／NOWnews製作）

根據這群來自台灣各地的住院醫師組成的團隊《實證醫學救台灣》表示，國際期刊《自然》期刊（Nature）於今年二月曾刊出一篇文章，指出原快篩相較於標準的核酸放大試驗，都是採集病人鼻腔或口腔黏膜的組織進行化驗，是個較便宜、快速且方便的檢測方法。然而，只有在病毒量較大時才能有效偵測到病毒。

▲北市8日以來快篩陽性率統計。(圖／北市府提供)

× ▲北市8日以來快篩陽性率統計。(圖／北市府提供)

《實證醫學救台灣》指出，在感染初期或疾病末期，各個廠牌的快篩試劑都因為病毒濃度不足，致使快篩的敏感度大幅降低，因此快篩的結果並不能百分之百保證是否有感染新冠肺炎。

此外，《實證醫學救台灣》提到雖然英國、美國都允許無症狀民眾幫自己快篩，但《自然》期刊中也指出國外由「民眾自行快篩」的誤診率是專業人員操作的2倍以上，也就是說民眾自行採檢會讓本身就不如核酸放大試驗準確的快篩更加不準，而民眾若因自行快篩呈現陰性結果，就對防疫鬆懈國內疫情恐怕更加嚴峻。

▲《自然》期刊中也指出國外由「民眾自行快篩」的誤診率是專業人員操作的2倍以上。（圖／《實證醫學救台灣》授權提供）

× ▲《自然》期刊中也指出國外由「民眾自行快篩」的誤診率是專業人員操作的2倍以上。（圖／《實證醫學救台灣》授權提供）

最後，這群住院醫師也建議，如果擔心自己感染新冠肺炎且為無症狀感染或輕症患者，建議還是先在一人一室、不與家人共用衛浴，待採檢能量充足、採檢人數下降後再行就醫採檢，切勿自行購買試劑在家採檢，若出現胸悶胸痛、意識不清、呼吸困難等疑似重症的症狀時請立刻撥打119就醫治療。（編輯：楊智傑）