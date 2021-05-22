傳美軍方屢次試圖聯繫中方未果　軍事高層無對話

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路透社報導，雖然雙方關係緊張，時而唇槍舌劍，美國軍方官員長期以來仍試圖與中國軍方建立開放的溝通管道，以緩和可能的變局或處理任何意外事件。
一名美國國防官員表示：「毫無疑問，軍方關係很緊繃。很難知道這在多大程度上反映了緊張狀態，或有多少只是因為中方不願讓步。」
這名不願具名的官員說：「但我們當然希望對話。我們只是想確定能在適當的層級對話。」
對此，中國駐美大使館並未回應記者提問。
另一名美國官員說，總統拜登政府內部曾討論，奧斯汀是否應與中國共產黨中央軍事委員會副主席許其亮或國防部長魏鳳和對話。一般認為，許其亮的權力比較大，也深受中國國家主席習近平重用。
奧斯汀本有機會在本月稍晚於新加坡的一場區域防長會議中與魏鳳和見面，但會議已因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）考量而取消。
英國「金融時報」（Financial Times）最早報導美國國防部數度嘗試與中方建立聯繫卻未果一事。
去年底，美中高階國防官員還曾就危機時期的溝通舉行了會談，但自拜登於今年一月上任以來，雙方就沒有軍事高層對話。兩國高階外交官員雖於今年3月在美國阿拉斯加州會面，但這場會談充滿了怨懟，沒有達成任何外交上的突破。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1100522