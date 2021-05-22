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刷實聯制QR Code超尷尬！女抖出「真實理由」　眾全認同

▲配合全國防疫三級警戒，現在到各場所都必須實聯制登記。(示意圖／高市農業局提供)
▲配合全國防疫三級警戒，現在到各場所都必須實聯制登記。(示意圖／高市農業局提供)

編輯中心/綜合報導

2021-05-22 11:46:38

因應本土疫情升溫，全國目前進入三級防疫警戒，民眾若是要外出到店家採購東西，一律都要「實聯制」，看是要手寫資料或者是掃描QR Code寄送簡訊的方式都可以。不過，就有網友分享自己掃描QR Code之後，卻發現超糗的事，讓她瞬間尷尬的不得了，貼文引發熱議。

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一名網友在「爆廢公社」貼文指出「現在疫情這樣實在不太敢亂出門，所以乖乖聽話都待在家，但昨天家裡的衛生紙沒了，就想說去超商買一下，結果一抵達之後掃完QR Code發現，我不會操作，雖然這幾天都有看新聞，但用看的跟實際操作完全不同啊！畢竟是疫情爆發之後第一次出門....。」

「結果當時後面還有一堆人要等著進場，我整個尷尬不知道要怎麼按.....小女子第一次使用就好想死啊！而且當時有一個阿嬤問我這要怎麼用，我回她『我也還在看』....真的糗到爆，最後果斷放棄直接改手寫資料，嗚嗚嗚難道我要變成3C白痴了嗎QQ」。

▲簡訊實聯制上路，只要3步驟5秒鐘就完成。（圖／行政院）
▲簡訊實聯制上路，只要3步驟5秒鐘就完成。（圖／行政院提供）
貼文一出，網友紛紛回應「我也是！看的時候覺得很簡單，實際操作....要點哪裡啦」、「找到同伴＝＝去賣場第一次用太慢還被瞪....」、「看很簡單沒錯，第一次操作難免生疏....」、「omg跟我第一次用一樣＝＝後來回家還仔細研究一下」、「我也是，刷了之後根本不知道要按哪裡XD」、「真的，七天後第一次出門也不太會用」、「很多人其實還是不會用，很多人手寫」、「第一次亂按一通+1....」、「我也是，六天沒出門，昨天第一次用也不會...果然用看的跟實際操作真的不同」。

掃描QR code實聯制其實非常簡單，民眾只要掃完之後，上方就會跳出店家的場所代碼連結，點擊連結後，將該代碼以訊息的方式傳送給1922，如此一來就能完成實聯制登記；另外，也可以使用疾管家官方LINE帳號，開啟掃描功能，掃描店家QR Code，按下連結並發送簡訊；最後若是民眾手機沒有照相功能，民眾只要打開簡訊功能，在收件人輸入1922，訊息欄位輸入店家代碼再發送簡訊即可完成登記。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
28.13%71.88%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.11%8.89%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.34%25.66%
2021-05-20-2021-05-22
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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