刷實聯制QR Code超尷尬！女抖出「真實理由」　眾全認同

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「結果當時後面還有一堆人要等著進場，我整個尷尬不知道要怎麼按.....小女子第一次使用就好想死啊！而且當時有一個阿嬤問我這要怎麼用，我回她『我也還在看』....真的糗到爆，最後果斷放棄直接改手寫資料，嗚嗚嗚難道我要變成3C白痴了嗎QQ」。
貼文一出，網友紛紛回應「我也是！看的時候覺得很簡單，實際操作....要點哪裡啦」、「找到同伴＝＝去賣場第一次用太慢還被瞪....」、「看很簡單沒錯，第一次操作難免生疏....」、「omg跟我第一次用一樣＝＝後來回家還仔細研究一下」、「我也是，刷了之後根本不知道要按哪裡XD」、「真的，七天後第一次出門也不太會用」、「很多人其實還是不會用，很多人手寫」、「第一次亂按一通+1....」、「我也是，六天沒出門，昨天第一次用也不會...果然用看的跟實際操作真的不同」。
掃描QR code實聯制其實非常簡單，民眾只要掃完之後，上方就會跳出店家的場所代碼連結，點擊連結後，將該代碼以訊息的方式傳送給1922，如此一來就能完成實聯制登記；另外，也可以使用疾管家官方LINE帳號，開啟掃描功能，掃描店家QR Code，按下連結並發送簡訊；最後若是民眾手機沒有照相功能，民眾只要打開簡訊功能，在收件人輸入1922，訊息欄位輸入店家代碼再發送簡訊即可完成登記。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。