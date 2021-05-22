高市餐飲業22日起禁內用　經發局長稽查哈瑪星商圈

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄市哈瑪星風華再現促進協會理事長陳慧玟指出，協會收到市府通知後已主動聯繫店家宣導，全力配合市府防疫政策改採外帶。哈瑪星商圈弘爺漢堡早餐店業者也表示防疫人人有責，自19日起禁止內用，電話訂單已成長2-3成，備貨量充足。幸福豆漿也已調整備貨與人力，例如預做的三明治、蛋餅、飯糰等都比平常多一倍，方便顧客快速取餐外帶，也有許多附近的死忠顧客一早就打電話來訂餐。
廖泰翔強調，即日起至28日包含百貨公司、宴席餐廳、量販店、便利商店、連鎖加盟店、夜市、傳統市場、商圈等餐飲業者全面禁止內用，包含邊走邊吃也都要開罰，請業者、民眾務必齊心配合防疫，市府各局處也將動員稽查，違反規定者將依法直接開罰，屢勸不聽者最重則將勒令停止營業。
廖泰翔再次呼籲，防疫視同作戰，相關規定請業者與民眾務必配合，更不要成為防疫破口，讓我們攜手共同作好防疫工作，以維護我們的家園。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。