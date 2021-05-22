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高市餐飲業22日起禁內用　經發局長稽查哈瑪星商圈

▲廖泰翔率隊前往哈瑪星商圈早餐店稽查，店家都配合防疫改以外帶。（圖／高市府經發局提供）
▲廖泰翔率隊前往哈瑪星商圈早餐店稽查，店家都配合防疫改以外帶。（圖／高市府經發局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-05-22 13:07:10

防疫進入關鍵期，高雄市政府為減少人群接觸，昨（21）日市長陳其邁宣布5月22日至28日期間全市餐飲店一律禁止內用，違者將依法開罰。高雄市經發局長廖泰翔今（22）日一早率隊前往哈瑪星商圈早餐店稽查，店家都配合防疫，改以外帶。他特別感謝業者配合，呼籲民眾仍可透過預約外帶等方式，快速取餐回家享用美食。

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▲廖泰翔表示防疫視同作戰，請業者與民眾務必配合，不要成為防疫破口。（圖／高市府經發局提供）
▲廖泰翔表示防疫視同作戰，請業者與民眾務必配合，不要成為防疫破口。（圖／高市府經發局提供）
高雄市哈瑪星風華再現促進協會理事長陳慧玟指出，協會收到市府通知後已主動聯繫店家宣導，全力配合市府防疫政策改採外帶。哈瑪星商圈弘爺漢堡早餐店業者也表示防疫人人有責，自19日起禁止內用，電話訂單已成長2-3成，備貨量充足。幸福豆漿也已調整備貨與人力，例如預做的三明治、蛋餅、飯糰等都比平常多一倍，方便顧客快速取餐外帶，也有許多附近的死忠顧客一早就打電話來訂餐。

▲商圈業者全力配合市府防疫政策改採外帶。（圖／高市府經發局提供）
▲商圈業者全力配合市府防疫政策改採外帶。（圖／高市府經發局提供）
廖泰翔強調，即日起至28日包含百貨公司、宴席餐廳、量販店、便利商店、連鎖加盟店、夜市、傳統市場、商圈等餐飲業者全面禁止內用，包含邊走邊吃也都要開罰，請業者、民眾務必齊心配合防疫，市府各局處也將動員稽查，違反規定者將依法直接開罰，屢勸不聽者最重則將勒令停止營業。

廖泰翔再次呼籲，防疫視同作戰，相關規定請業者與民眾務必配合，更不要成為防疫破口，讓我們攜手共同作好防疫工作，以維護我們的家園。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
29.52%70.48%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.11%8.89%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.5%25.5%
2021-05-20-2021-05-22
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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