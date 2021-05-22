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新冠肺炎再傳悲劇！陳時中證實：2名老翁死後確診

▲指揮官陳時中說明本土疫情。（圖／記者朱永強拍攝）
▲指揮官陳時中說明本土疫情。（圖／記者朱永強拍攝）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-22 14:10:47｜2021-05-22 14:23:07

中央流行疫情指揮中心，每日召開臨時記者會說明疫情，指揮官陳時中，今（22）天下午又再度捎來壞消息，宣布國內新增321例本土確診個案，此外，還新增2起死亡個案。

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指揮中心說明，新增死亡個案中，案3097為80多歲男性，5月19日晚間因咳嗽、發燒、呼吸困難及全身倦怠等症狀送醫，於5月20日死亡，經採檢於今日確診。家屬表示個案無萬華區活動史，亦無接觸確診個案。案3553為70多歲男性，曾接觸過確診者，5月18日由衛生單位匡列為居家隔離，5月19日至醫院採檢，衛生單位電訪時自述無症狀，5月21日家人發現個案無呼吸心跳，當日宣告死亡，經採檢於今日確診，Ct值14。

▲指揮中心病例校正。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心病例校正。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心22日公布確診案例數，本土達321例。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心22日公布確診案例數，本土達321例。（圖／指揮中心提供）
指揮中心統計，截至目前國內累計337,455例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含298,513例排除)，其中3,862例確診，分別為1,108例境外移入，2,701例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另9例(案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530)移除為空號。確診個案中，17例死亡。

▲指揮中心公布採檢陽性率。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布採檢陽性率。（圖／指揮中心提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
29.52%70.48%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.11%8.89%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.5%25.5%
2021-05-20-2021-05-22
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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