新冠肺炎再傳悲劇！陳時中證實：2名老翁死後確診

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指揮中心說明，新增死亡個案中，案3097為80多歲男性，5月19日晚間因咳嗽、發燒、呼吸困難及全身倦怠等症狀送醫，於5月20日死亡，經採檢於今日確診。家屬表示個案無萬華區活動史，亦無接觸確診個案。案3553為70多歲男性，曾接觸過確診者，5月18日由衛生單位匡列為居家隔離，5月19日至醫院採檢，衛生單位電訪時自述無症狀，5月21日家人發現個案無呼吸心跳，當日宣告死亡，經採檢於今日確診，Ct值14。

▲指揮中心病例校正。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心22日公布確診案例數，本土達321例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計337,455例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含298,513例排除)，其中3,862例確診，分別為1,108例境外移入，2,701例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另9例(案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530)移除為空號。確診個案中，17例死亡。