雙北公務機關改二分之一人力居家上班 盼民眾在家工作
本土疫情嚴峻，為了減少跨地區之間人員流動，位於在台北市、新北市的中央政府機關已經採行擴大彈性上班時間、異地上班、居家辦公三項措施。今（22）人事行政總處人事長施能傑表示，未來在雙北市的中央政府機關的居家上班人力將從現行的三分之一比例，提高到二分之一人力為原則，盼鼓勵民間企業也能採取居家上班。
記者胡宥心/台北報導
2021-05-22 14:49:45
施能傑表示，行政院將強化雙北地區的中央政府各機關居家上班措施，在業務考量下，公務機關原本既有三分之一人力為原則居家上班的人，擴大為二分之一人力可居家上班。
施能傑說，希望讓確診的陽性率緩步下降，但如果公務機關是與防疫、醫療、軍警消防直接相關，或是涉及民生業務、24小時運作的機關仍需繼續維持充分人力。
施能傑表示，公務機關執行居家上班比例時，一定要注意居家上班者的工作環境資安規範，不要處理機敏性議題；同時優先讓跨區來雙北上班的同仁、或處理非核心業務的同仁優先在家上班。各個辦公場所仍嚴格做好門禁管制、實名制，減少人流聚集，先前異地辦公分流也要繼續維持下去。
各地方政府方面，施能傑說，因為縣市政府是防疫第一線，希望能維持人力充分下，再來擴大居家上班比例。