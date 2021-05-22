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確診數暴增！行政院繃緊神經　蘇貞昌開跨部會議盯防疫

▲行政院院長蘇貞昌今召開跨部會會議，緊盯各部會防疫政策。（圖／行政院提供）
▲行政院院長蘇貞昌今召開跨部會會議，緊盯各部會防疫政策。（圖／行政院提供）

記者胡宥心/台北報導

2021-05-22 15:23:40

本土疫情延燒，今（22）日一早行政院長蘇貞昌召集相關部會開週末防疫會議。行政院發言人羅秉成表示，會中先針對近日疫情討論及交換意見，防疫指揮官陳時中提到，從5月15日的高峰期來看，總體篩檢後的確診率已經從6.3%降到這兩天的2.8%，確診率雖有明顯下降，但各地篩檢能量仍須配合需求持續增加。

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羅秉成說，篩檢數量從本月15日約6000多人，至本月19日已提升至1萬3000多人等，蘇貞昌院長指示中央與地方的篩檢、通報程序應持續加強精進，對於各篩檢站的資料填寫程序，院長已請政院資安處協助建立系統，讓多數民眾能夠先於手機上填寫，減少各篩檢處醫護、行政人員的負擔。

羅秉成也說，目前中央全力整備集中檢疫所，已從4500間增加到5100間，作為全國無症狀、輕症確診者的照顧之用。針對北部縣市有意願成為集中檢疫所且合乎標準旅館，已請交通部觀光局直接聯繫業者意願，後續將名單提供醫福會辦理後續場勘與評估。交通部則陳報全國防疫旅館數量，已從本月10日的1萬7388間，增加至本月21日的1萬9174間，目前入住率為58.72%，仍有足夠能量。

經濟部陳報之庫存口罩、防護衣、呼吸器等防疫物資，由於台灣這一年來疫情穩定，各項防疫數量都非常充足，包括防疫酒精也已加強配送。

羅秉成轉述，專家會議召集人張上淳教授會中表示，最佳的防疫作為就是降低群聚，減少人員接觸及流動，所以無論公部門或是民間企業，都應該做好分流，盡力做到彈性上班和居家上班，才能保護每個家庭等，蘇院長指示行政機關應率先做好示範，落實防疫指引。而各部會應加強宣導，降低民眾出門群聚機會，政府整備資源讓民眾安心，讓確診者得到醫療協助，做好防疫生活，才能讓疫情持續穩定降溫。

今日出席者包括行政院副院長沈榮津、秘書長李孟諺、政務委員兼發言人羅秉成、國發會主委龔明鑫、政務委員黃致達、指揮官陳時中、經濟部長王美花、副指揮官陳宗彥、人事總處人事長施能傑、衛福部次長石崇良、專家會議召集人張上淳、疾管署長周志浩、醫福會執行長王必勝等。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
29.52%70.48%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.11%8.89%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.5%25.5%
2021-05-20-2021-05-22
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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