確診數暴增！行政院繃緊神經　蘇貞昌開跨部會議盯防疫

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羅秉成也說，目前中央全力整備集中檢疫所，已從4500間增加到5100間，作為全國無症狀、輕症確診者的照顧之用。針對北部縣市有意願成為集中檢疫所且合乎標準旅館，已請交通部觀光局直接聯繫業者意願，後續將名單提供醫福會辦理後續場勘與評估。交通部則陳報全國防疫旅館數量，已從本月10日的1萬7388間，增加至本月21日的1萬9174間，目前入住率為58.72%，仍有足夠能量。
經濟部陳報之庫存口罩、防護衣、呼吸器等防疫物資，由於台灣這一年來疫情穩定，各項防疫數量都非常充足，包括防疫酒精也已加強配送。
羅秉成轉述，專家會議召集人張上淳教授會中表示，最佳的防疫作為就是降低群聚，減少人員接觸及流動，所以無論公部門或是民間企業，都應該做好分流，盡力做到彈性上班和居家上班，才能保護每個家庭等，蘇院長指示行政機關應率先做好示範，落實防疫指引。而各部會應加強宣導，降低民眾出門群聚機會，政府整備資源讓民眾安心，讓確診者得到醫療協助，做好防疫生活，才能讓疫情持續穩定降溫。
今日出席者包括行政院副院長沈榮津、秘書長李孟諺、政務委員兼發言人羅秉成、國發會主委龔明鑫、政務委員黃致達、指揮官陳時中、經濟部長王美花、副指揮官陳宗彥、人事總處人事長施能傑、衛福部次長石崇良、專家會議召集人張上淳、疾管署長周志浩、醫福會執行長王必勝等。