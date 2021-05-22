校正回歸到底是啥？她曝「2關鍵數據」更重要：不需多想
台灣新冠肺炎疫情升溫，近一周本土個案激增，中央流行疫情指揮中心今（22）日公布今日國內新增321例本土病例，另有400例本土個案校正回歸上周各日個案；其中，「校正回歸」一詞曝光，立刻掀起網友高度熱議。對此，部落客《太咪瘋韓國》隨後在臉書提到，這種校正的動作並非只有台灣才有，認為大家不需想太多，強調流行病學調查上，最重要的是要查出最精凖的發病或是感染日，才能去推估曲線的模型趨勢。
編輯中心/綜合報導
2021-05-22 15:49:17
《太咪瘋韓國》坦言，「校正回歸」一剛開始看文字沒看懂，進去聽直播才知道意思，就是前面幾天採檢後都忙於處理確診者書面作業，塞車延遲了，沒有即時進到數據裡面，現在把漏登的補回來。
至於為何要補在前面，不放在今天的數據？《太咪瘋韓國》解釋，因為數據是要顯示疫情現況，要把數據登記回它正確的日期，才能看出每天的真正數字變化，她強調「這種校正的動作並非只有台灣才有，並不是很奇怪的事情，我覺得大家不需想太多」。
《太咪瘋韓國》也呼籲大家，沒事不要跑醫院或快篩，去到醫院也會增加自己的危險，請把醫療資源留給真正需要的人。此外，她也彙整網友補充說明「經過校正之後，表格可以看到其實目前確診的人數是呈現穩定並微微減少」，而流行病學調查上，最重要的是要查出最精凖的「發病日」或「感染日」，才能去推估曲線的模型趨勢。（編輯：賴詠璿）
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