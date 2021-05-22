物流司機最需要什麼能力？答案「一面倒」：真的不是認路
近期台灣COVID-19本土疫情延燒，全台都升至三級警戒，不少人前往賣場、超市等地採買生活物資，但有許多專家指出賣場容易群聚、風險較高，因此有更多民眾選擇宅在家網購。不過一般人網購雖然方便，但卻辛苦了在物流業工作的人員。就有網友表示，最近考慮想去當貨運司機，詢問大家「物流司機需要什麼能力？」引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-22 16:57:46
有位網友在PTT發文，透露自己最近「在想能不能去當貨運司機」，詢問大家物流士除了職業小客車駕照以外，「還需要什麼專業能力呢？」原PO進一步舉例，「例如說找路的能力，需要到非常會認路嗎？還是說只要能用Google Map就好？」
問題一出掀起討論，許多網友紛紛留言回覆說，「體力」、「體力，記憶力與邏輯」、「簡單說就是操不壞的身體，如此而已」、「體力，沒有之一」、「每天看物流司機搬超重物，真的佩服」、「耐心，沒有管理員的電聯不接，接了說人不在家，跑N次才成功」、「開車技術，體力，記憶力」、「耐性與體力」、「強大的肝，用不完的體力」。
其中綜觀網友留言，「體力」被最多人點名，遙遙領先其他能力。更有位業界老司機現身說法，指出認路能力其實沒有那麼重要，因為「基本上送的位置和路線很固定，甚至連買的人都很固定，做久了你都很清楚。路也是，做久了你路絕對會熟，一開始可能要稍微導航，但幾個禮拜你就完全不用了」。（編輯：倪浩軒）