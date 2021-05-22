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物流司機最需要什麼能力？答案「一面倒」：真的不是認路

▲網友詢問大家「物流司機最需要什麼能力？」引發熱議，更釣出業界人士回答。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲網友詢問大家「物流司機最需要什麼能力？」引發熱議，更釣出業界人士回答。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-05-22 16:57:46

近期台灣COVID-19本土疫情延燒，全台都升至三級警戒，不少人前往賣場、超市等地採買生活物資，但有許多專家指出賣場容易群聚、風險較高，因此有更多民眾選擇宅在家網購。不過一般人網購雖然方便，但卻辛苦了在物流業工作的人員。就有網友表示，最近考慮想去當貨運司機，詢問大家「物流司機需要什麼能力？」引發熱議。

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有位網友在PTT發文，透露自己最近「在想能不能去當貨運司機」，詢問大家物流士除了職業小客車駕照以外，「還需要什麼專業能力呢？」原PO進一步舉例，「例如說找路的能力，需要到非常會認路嗎？還是說只要能用Google Map就好？」

▲黑貓宅急便物流運送捐贈物資。(圖/記者陳聖璋翻攝)
▲物流司機大街小巷穿縮運送物資。(示意圖/記者陳聖璋翻攝)
問題一出掀起討論，許多網友紛紛留言回覆說，「體力」、「體力，記憶力與邏輯」、「簡單說就是操不壞的身體，如此而已」、「體力，沒有之一」、「每天看物流司機搬超重物，真的佩服」、「耐心，沒有管理員的電聯不接，接了說人不在家，跑N次才成功」、「開車技術，體力，記憶力」、「耐性與體力」、「強大的肝，用不完的體力」。

其中綜觀網友留言，「體力」被最多人點名，遙遙領先其他能力。更有位業界老司機現身說法，指出認路能力其實沒有那麼重要，因為「基本上送的位置和路線很固定，甚至連買的人都很固定，做久了你都很清楚。路也是，做久了你路絕對會熟，一開始可能要稍微導航，但幾個禮拜你就完全不用了」。（編輯：倪浩軒）

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
36.72%63.28%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.89%9.11%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.78%25.22%
2021-05-20-2021-05-22
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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