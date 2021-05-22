李艷秋5點質疑「400例校正回歸」！反諷陳時中：娛樂表演
台灣新冠肺炎疫情升溫，近一周本土個案激增，中央流行疫情指揮中心今（22）日公布今日國內新增321例本土病例，另有400例本土個案校正回歸上周各日個案；其中，「校正回歸」一詞曝光，立刻掀起網友高度熱議。對此，媒體人李艷秋隨後在臉書貼文，提出5點質疑指揮中心指揮官陳時中，反諷「每天記者會還要提供娛樂表演！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-22 17:13:44
李艷秋提到，陳時中今天在記者會中公布，今日新增確診321例，另外400例要「校正回歸」前6日，她不禁直呼「這實在超過我的智慧，請各位大大幫忙解惑！」並提出5點質疑：
1.所以今天5／22確診數其實是321＋400＝721嗎？
2.這400例原本是被暗槓，昨天才「漏夜」清出來的嗎？
3.是「攤提作帳」、「多領少報」或「隱匿不報」的概念？
4.現在才比對，是想拖過去，不要觸520霉頭的意思嗎？
5.台灣不大，又是科技島，通報系統竟然會「塞車」，你信嗎？
李艷秋最後忍不住反諷「辛苦陳時中了，每天記者會還要提供娛樂表演，反正大家防疫靠自己，就當宅在家的消遣吧！」並喊話「大家加油！我們可以度過的」。（編輯：賴詠璿）
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