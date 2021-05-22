  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

李艷秋5點質疑「400例校正回歸」！反諷陳時中：娛樂表演

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-22 17:13:44

台灣新冠肺炎疫情升溫，近一周本土個案激增，中央流行疫情指揮中心今（22）日公布今日國內新增321例本土病例，另有400例本土個案校正回歸上周各日個案；其中，「校正回歸」一詞曝光，立刻掀起網友高度熱議。對此，媒體人李艷秋隨後在臉書貼文，提出5點質疑指揮中心指揮官陳時中，反諷「每天記者會還要提供娛樂表演！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）
李艷秋提到，陳時中今天在記者會中公布，今日新增確診321例，另外400例要「校正回歸」前6日，她不禁直呼「這實在超過我的智慧，請各位大大幫忙解惑！」並提出5點質疑：

1.所以今天5／22確診數其實是321＋400＝721嗎？

2.這400例原本是被暗槓，昨天才「漏夜」清出來的嗎？

3.是「攤提作帳」、「多領少報」或「隱匿不報」的概念？

4.現在才比對，是想拖過去，不要觸520霉頭的意思嗎？

5.台灣不大，又是科技島，通報系統竟然會「塞車」，你信嗎？

李艷秋最後忍不住反諷「辛苦陳時中了，每天記者會還要提供娛樂表演，反正大家防疫靠自己，就當宅在家的消遣吧！」並喊話「大家加油！我們可以度過的」。（編輯：賴詠璿）

▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
36.72%63.28%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.89%9.11%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.78%25.22%
2021-05-20-2021-05-22
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀