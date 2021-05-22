確診人數「校正回歸」藏3大訊息！專家警告：仍不可鬆懈

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「以5月17可能很多人把它當成是高峰值來看，後續幾天數據下降就會被解讀成是疫情持平，或是覺得疫情好像緩和了，但換個角度看，如果我們的統計圖把5月17那天的數據拿掉不看，就只框列180-->245-->325 -->359 -->360 -->349 -->321，發現我們的確診率還是在呈現上揚的趨勢，只是比校正前再「緩和一點了。」
招名威表示，這樣校正回歸後的數字透露三件訊息
第一，目前確診的病例都還屬於之前第一波感染的人，但確診數是否到達峰值，估計還要再觀察幾天，但校正回歸後的結果是正面的。
（校正回歸其實是一個統計學的方法，把之前篩檢量能或人手不足的狀況補齊，這是個科學手段，況且，回歸之後，才更能幫助我們精準掌握確診趨勢，對於疫情免於誤判）。
第二、病毒傳播率應該要呈現「指數」上升才對，特別是之前R0值是5.5的情況下，一個人可以傳染給5.5個人，應該是一個很誇張的成長才對，但我們的數據卻沒有，不曉得這中間有什麼落差。
第三、依照前後天的比對，5月17當天爆量估計可能只是反應出上週末大家對於擔心被感染的心情，蜂擁至篩檢站做檢測導致爆量所致。
招名威提及「雖然篩檢站持續擴充，但畢竟病毒的傳播率極快，所以我們的篩檢速度，是在跟時間賽跑的，對於要確切反應出實際確診情況，以免日後再做校正，恐怕我們還得要再加把勁...我只能說，我們離解封還很久，才過一週而已，大家還要好好加油才是！千萬別鬆懈下來，防疫要持續甚至更嚴謹態度對待」。（編輯：張嘉哲）
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