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確診人數「校正回歸」藏3大訊息！專家警告：仍不可鬆懈

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布本土案例再新增321例，另外，校正回歸400例。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布本土案例再新增321例，另外，校正回歸400例。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-22 17:34:50

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布今日國內新增323例新冠肺炎病例，包括321例本土及2例境外移入，另外還有上週400例的校正回歸數，而其中「校正回歸」一詞在記者會一開始沒多久，就在網路上引爆熱議。對此，台灣權威毒理專家招名威就出面解析，提出大家該重視關鍵。

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招名威表示「因應校正回歸問題，剛剛我看了一個數據圖來觀察這一週的疫情，發現有一個值得關注的地方，也可能會是大家誤判的點就是5月17日，怎麼說呢？當天本土確診數校正為406，隔天也沒有暴增，之後也都比406低，再加上陽性確診率下降，很多人認為這代表疫情退燒了？答案是，快了，但還沒有！

「以5月17可能很多人把它當成是高峰值來看，後續幾天數據下降就會被解讀成是疫情持平，或是覺得疫情好像緩和了，但換個角度看，如果我們的統計圖把5月17那天的數據拿掉不看，就只框列180-->245-->325 -->359 -->360 -->349 -->321，發現我們的確診率還是在呈現上揚的趨勢，只是比校正前再「緩和一點了。」

▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）
招名威表示，這樣校正回歸後的數字透露三件訊息

第一，目前確診的病例都還屬於之前第一波感染的人，但確診數是否到達峰值，估計還要再觀察幾天，但校正回歸後的結果是正面的。

（校正回歸其實是一個統計學的方法，把之前篩檢量能或人手不足的狀況補齊，這是個科學手段，況且，回歸之後，才更能幫助我們精準掌握確診趨勢，對於疫情免於誤判）。

第二、病毒傳播率應該要呈現「指數」上升才對，特別是之前R0值是5.5的情況下，一個人可以傳染給5.5個人，應該是一個很誇張的成長才對，但我們的數據卻沒有，不曉得這中間有什麼落差。

第三、依照前後天的比對，5月17當天爆量估計可能只是反應出上週末大家對於擔心被感染的心情，蜂擁至篩檢站做檢測導致爆量所致。

▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案，目前台灣本土地區分布只剩嘉義及台東兩塊淨土。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案，目前台灣本土地區分布只剩嘉義及台東兩塊淨土。（圖／NOWnews製作）
招名威提及「雖然篩檢站持續擴充，但畢竟病毒的傳播率極快，所以我們的篩檢速度，是在跟時間賽跑的，對於要確切反應出實際確診情況，以免日後再做校正，恐怕我們還得要再加把勁...我只能說，我們離解封還很久，才過一週而已，大家還要好好加油才是！千萬別鬆懈下來，防疫要持續甚至更嚴謹態度對待」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
38.76%61.24%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.61%9.39%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
75.4%24.6%
2021-05-20-2021-05-22
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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