校正回歸還沒結束！前台大醫反揪「好消息」：終於等到了

台灣本土新冠肺炎疫情爆發，指揮中心今（22）日除宣布本土疫情再增321例，還另有上週「校正回歸」400例，而校正回歸這個名詞也掀起外界熱議，更產生不少質疑指揮中心的「蓋牌說」。對此，前台大醫師林氏璧也在臉書表示，儘管今日新增確診數龐大，但他發現的是一則「好消息」，更開心直呼「終於等到了」。

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針對「校正回歸」一詞，陳時中回應，由於目前檢驗進度效率增加，「因為之前在通報、上傳裡面是有塞車的情形，所以才會出現校正回歸的狀況，為了因應這些情形，把相關必要的欄位，從20幾項簡化到8項，申報、人力、時間上增快，在雙北區域、資源整備、採檢站、快篩、安置、醫院的清空，耗費很多的人力，上軌道後相關速度就加快，就把案件報出來」。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日使用「校正回歸」一詞掀起熱議。（圖／指揮中心提供）

而前台大醫林氏璧就發文提到，部長說校正還沒結束，問題大部分解決，剩下的會努力去解決，後續校正的數量會越來越少。「我知道難免有人會以陰謀論看待，但我比較關心這個每日PCR陽性率的圖，我終於等到了！最高落在5月15日的6.3%，之後就有下降。至少，這是個好消息」。

▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案。（圖／NOWnews製作）

事實上，台北長柯文哲也針對台北市快篩站的陽性率從一開始的10多％往下降，但昨日又升至7％表示，快篩主要反映的是一、兩週前的感染狀況，「我們比較嚴格執行防疫措施是從上週六開始，甚至停課也是週二、三才開始，所以這週大家嚴格執行自我封城、管理，效果要到下週才會慢慢看到」。（編輯：楊智傑）