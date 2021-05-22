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校正回歸確診爆量挨批　陳其邁：大家壓力都大、多體諒

▲針對今日校正回歸400例，高雄市長陳其邁表示，所有防疫、疫調、檢驗人員壓力都非常大，請大家多體諒。（圖／高雄市政府提供）
▲針對今日校正回歸400例，高雄市長陳其邁表示，所有防疫、疫調、檢驗人員壓力都非常大，請大家多體諒。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-22 18:22:39｜2021-05-22 18:25:41

今（22）日中央流行疫情指揮中心公布過去一周確診數字有400例的校正回歸，也引發民眾質疑政府蓋牌，高雄市長陳其邁在防疫會議後被問到這當中是否有高雄個案，陳其邁則強調，高雄檢驗量能充足，沒有時間差，今天確診的確就是4例，並非校正個案，因為雙北確診病例增加太快，檢驗塞車在通報上就會延遲，檢驗人員已經累到人仰馬翻，請大家多體諒。

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陳其邁解釋，一般都是快篩後再做PCR（核酸檢測），之後才能判斷是否確診，認為應該是雙北個案增加速度太快，檢驗塞車，在通報上就會延遲，請大家體諒檢驗人員已經累到人仰馬翻，不分縣市，包括所有防疫、疫調人員壓力都非常大，請大家多體諒；而被問到這400例校正回歸是否有高雄個案，陳其邁強調，高雄目前一天通報的採檢數量大約是400個，但是高雄市檢驗量能有2000個，這個是一般的情況，假如檢驗人員兩班、三班輪值，還會倍數增加，高雄的檢樣量能沒有問題，所以這400例沒有高雄個案。

▲中央流行疫情指揮中心公佈今（22）日本土新增321例，但還有400例是「校正回歸」上周案例，不過消息一出，讓許多人相當不解及不滿，對此，醫護粉專《MedPartner
▲中央流行疫情指揮中心公佈今（22）日本土新增321例，但還有400例是「校正回歸」上周案例，不過消息一出，讓許多人相當不解及不滿，對此，醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》也反揭「2關鍵」，表示「更接近真實」。（圖／資料照，記者顏真真攝）
從現在疫情發展狀況來看，陳其邁指出，目前雙北地區群聚感染社區盛行率大約是2、3%，以英國變種病毒來講，1個流行周期平均大概是5、6天左右，而現在看來確診數並沒有指數型的成長，大概都在300例左右，這也代表了大家有警覺，記得戴口罩、保持社交距離，這樣的確診人數應該還會有幾天的時間，所以請大家出門一定要戴口罩、保持社交距離。

而新北市長侯友宜對於校正回歸，認為採檢塞車造成時間資訊落差，可能會造成防疫破口，建議中央、地方，結合民間力量一起組成「國家篩檢隊」？對此陳其邁則說，在擔任行政院副院長時實驗室就已經成立國家隊，檢驗能量的調度都是中央結合地方大家一起調度，像之前的部桃感染，幾乎所有北部的實驗室都全力支援，本來在運作的機制就是這樣。

▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
38.76%61.24%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.61%9.39%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
75.4%24.6%
2021-05-20-2021-05-22
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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