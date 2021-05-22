校正回歸確診爆量挨批 陳其邁：大家壓力都大、多體諒
今（22）日中央流行疫情指揮中心公布過去一周確診數字有400例的校正回歸，也引發民眾質疑政府蓋牌，高雄市長陳其邁在防疫會議後被問到這當中是否有高雄個案，陳其邁則強調，高雄檢驗量能充足，沒有時間差，今天確診的確就是4例，並非校正個案，因為雙北確診病例增加太快，檢驗塞車在通報上就會延遲，檢驗人員已經累到人仰馬翻，請大家多體諒。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-22 18:22:39｜2021-05-22 18:25:41
陳其邁解釋，一般都是快篩後再做PCR（核酸檢測），之後才能判斷是否確診，認為應該是雙北個案增加速度太快，檢驗塞車，在通報上就會延遲，請大家體諒檢驗人員已經累到人仰馬翻，不分縣市，包括所有防疫、疫調人員壓力都非常大，請大家多體諒；而被問到這400例校正回歸是否有高雄個案，陳其邁強調，高雄目前一天通報的採檢數量大約是400個，但是高雄市檢驗量能有2000個，這個是一般的情況，假如檢驗人員兩班、三班輪值，還會倍數增加，高雄的檢樣量能沒有問題，所以這400例沒有高雄個案。
從現在疫情發展狀況來看，陳其邁指出，目前雙北地區群聚感染社區盛行率大約是2、3%，以英國變種病毒來講，1個流行周期平均大概是5、6天左右，而現在看來確診數並沒有指數型的成長，大概都在300例左右，這也代表了大家有警覺，記得戴口罩、保持社交距離，這樣的確診人數應該還會有幾天的時間，所以請大家出門一定要戴口罩、保持社交距離。
而新北市長侯友宜對於校正回歸，認為採檢塞車造成時間資訊落差，可能會造成防疫破口，建議中央、地方，結合民間力量一起組成「國家篩檢隊」？對此陳其邁則說，在擔任行政院副院長時實驗室就已經成立國家隊，檢驗能量的調度都是中央結合地方大家一起調度，像之前的部桃感染，幾乎所有北部的實驗室都全力支援，本來在運作的機制就是這樣。
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