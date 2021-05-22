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不製造721例恐慌！急診醫曝「校正回歸」解讀：他國也有

▲「校正回歸」一詞掀起熱議，急診醫謝宗學於「Dr. E 小兒急診室日誌」解釋該如何解讀數據趨勢，同時指出類似情況在國外也很常出現。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲「校正回歸」一詞掀起熱議，急診醫謝宗學於「Dr. E 小兒急診室日誌」解釋該如何解讀數據趨勢，同時指出類似情況在國外也很常出現。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-22 20:56:06

指揮中心於本土疫情升溫之際每日召開記者會，今（22）日除了公本土病例新增321例外，也宣布有另外400例「校正回歸」新增在過去6天，對此外界就產生了質疑中央「蓋牌」的聲浪。而急診醫師謝宗學，其實不需要特別製造單日721例的恐慌，類似情況在國外也很常出現。

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急診醫謝宗學在臉書粉絲專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」解釋，今日（5/22）新增的本土確定案例數是 321。而因為行政流程造成的檢驗塞車，所以在5月16日到5月21日校正回歸的確診案例總計是400，因此說今天新增確定本土案例是 721 （321+400）不是適當的說法。

▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）
謝宗學說明圖片中橘色的部分是5月16日到5月21日每日校正回歸後增加的數字，所有增加橘色數字加起來的總數是400人。事實上，校正回歸後5月17日新增確診人數就超過了四百人達到 406 人，17日後每一天的新增確診案例更是超過三百人。

謝宗學表示，指揮中心只是按照現況說明實際發生的狀況，檢驗塞車也沒有隱瞞，繁瑣的行政流程也已經改善，未來檢驗塞車的程度將大幅縮小，校正回歸的數字也會減少，「不用製造恐慌說今天新增本土確定人數是 721了！今天新增本土確定病例是 321」，至於「校正回歸」被外界認為是陳時中創新詞，謝宗學也回應網友提問表示這在其他國家事實上「很常出現」。（編輯：楊智傑）

▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
37.95%62.05%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.03%9.97%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
75.57%24.43%
2021-05-20-2021-05-22
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