沒有校正回歸會怎樣？醫曬「1國」實例：不過是交差了事

台灣已經一連8天破百例確診，今（22）日指揮官陳時中公布「校正回歸」了400例確診更掀起外界批評中央蓋牌、作帳聲浪，對此ICU醫師陳志金就用了136字刷卡論來解釋，同時舉一個「沒有校正回歸」的國家疫情趨勢，感嘆無法呈現真正的疫情趨勢，那就只是交差了事而已。

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ICU醫師陳志金發文表示，會有「校正回歸」一詞是因為前陣子大量的PCR檢體不斷湧入，處理檢體需要時間，各地的醫檢師24小時不眠不休加班，增加檢驗量能，把堆積如山的檢體處理完畢後，再把陽性的個案依照「送來的先後順序」，回歸到之前的日期。

▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案，目前台灣本土地區分布只剩嘉義及台東兩塊淨土。（圖／NOWnews製作）

同時，他也以「在國外刷信用卡」做比喻，「就像是你到國外去刷信用卡，幾天內刷了很多筆，可是各家廠商因為作業的關係，向請卡銀行請款的時間快慢不一定，結果你今天突然同時收到很多通刷卡簡訊（或者用請款日的概念），那你會不會把它歸成是今天花出去的錢？不會嘛！你還是會看他的實際刷卡的日期，逐筆『回歸』到你消費當天去，對吧？」。

▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）

至於指揮中心採取校正回歸的作法，陳志金也稱讚表示這是比較負責任的做法，「比較容易正確呈現疫情的進展趨勢，有助於疫情的判斷」，同時貼出中國的單日確診圖趨勢，並解釋「突然單日有一根高高尖尖的14,000多人確診，接下來就莫名其妙的疫情控制下來，這個要怎麼解釋呢？」。

▲陳志金醫師藉由中國的單日確診數趨勢圖來解釋若台灣沒有進行「校正回歸」的後果。（圖／翻攝自ICU醫師陳志金）

而對此他也表示，這樣沒有「回歸校正」的結果只會讓外人看這個圖無法理解，「無法呈現真正的疫情趨勢，只不過是交差了事」。此外，面對外界質疑蓋牌聲浪，陳時中也回應「蓋牌？應該是掀牌吧！這用詞不正確，我們是把事實顯露，這樣是掀牌」。（編輯：楊智傑）