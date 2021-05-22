張顯耀質疑新竹「防疫有成」看板　綠：勿用口水刷存在感

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陳建名表示，時隔一個多月，台灣進入新冠肺炎疫情第三級警戒狀態，這一週以來，這面帆布相關照片突然多了很多關心。從前市長任內的民政處長、議長的機要秘書、國民黨籍市長初選參選人、到前陸委會副主委、前海基會秘書長，紛紛在Line群組及臉書上轉傳分享。
陳建名指出，這顯然是見獵心喜借題發揮，他也不是沒有想過提前請人將它卸除，只是正值防疫關頭，舉國上下為了相關措施落實忙得不可開交，加上每天在網路上請大家儘量待在家避免接觸，回過頭又催促廠商趕緊派人作業，這種事他實在做不來。
陳建名表示，他很抱歉，讓這些有心人利用這帆布浪費大家的時間，讓他們可以混淆視聽而沾沾自喜。對他而言，現在最重要的工作是在網路防疫資訊爆炸的當下，如何第一時間讓民眾清楚並配合相關措施，防堵並澄清假訊息，當一個稱職的民意代表，搭起防疫期間政府機關及民意的橋樑。
陳建名說，好多醫護防疫人員連家都不敢回，好多司機運將大哥大姐為了找一處洗手間疲於奔命，全國上下一心避免群聚、避免接觸、出門口罩戴好戴滿。防疫是大家的事，對待彼此應多一點同理心，而不是用口水刷存在感。
陳建名點名張顯耀表示，「這一年多來防疫工作的路上也少看到你的身影，至少在新竹沒有，如果可以，希望你給辛苦的防疫工作人員多一點鼓勵、給這個社會多一點正向的力量」。
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