  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

張顯耀質疑新竹「防疫有成」看板　綠：勿用口水刷存在感

▲民進黨日前在新竹市掛上「防疫有成」看板，遭到藍營質疑。民進黨盼少點口水，防疫工作人員多一點鼓勵。（圖／取自新竹市議員陳建名臉書）
▲民進黨日前在新竹市掛上「防疫有成」看板，遭到藍營質疑。民進黨盼少點口水，防疫工作人員多一點鼓勵。（圖／取自新竹市議員陳建名臉書）

記者鄭宏斌／綜合報導

2021-05-22 23:04:10

陸委會前副主委張顯耀在臉書上質疑，疫情加劇，民進黨竟然還在新竹市掛上「防疫有成」的看板。對此，民進黨新竹市黨部主委、新竹市議員陳建名表示，日前掛上這看板，目的是要感謝防疫人員，並提醒大家防疫工作仍在進行中。他希望張顯耀不要用口水刷存在感，盼給辛苦的防疫工作人員多一點鼓勵、給這個社會多一點正向的力量。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳建名說，一年多來，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中帶領大家走過口罩國家隊、歐美疫情發展誤判、敦睦艦隊群聚案、部桃事件等，一一化解危機。地方上，新竹市長林智堅率領市府，落實管制、清消、宣導，也號召志工協助藥局包裝口罩。中央地方攜手，也才有辦法生活如常，甚至迎來大甲媽、白沙屯媽等遶境盛事。於是日前掛上這面帆布，身為執政黨地方黨部主委，目的是感謝，並提醒大家防疫工作仍在進行中。

陳建名表示，時隔一個多月，台灣進入新冠肺炎疫情第三級警戒狀態，這一週以來，這面帆布相關照片突然多了很多關心。從前市長任內的民政處長、議長的機要秘書、國民黨籍市長初選參選人、到前陸委會副主委、前海基會秘書長，紛紛在Line群組及臉書上轉傳分享。

陳建名指出，這顯然是見獵心喜借題發揮，他也不是沒有想過提前請人將它卸除，只是正值防疫關頭，舉國上下為了相關措施落實忙得不可開交，加上每天在網路上請大家儘量待在家避免接觸，回過頭又催促廠商趕緊派人作業，這種事他實在做不來。

陳建名表示，他很抱歉，讓這些有心人利用這帆布浪費大家的時間，讓他們可以混淆視聽而沾沾自喜。對他而言，現在最重要的工作是在網路防疫資訊爆炸的當下，如何第一時間讓民眾清楚並配合相關措施，防堵並澄清假訊息，當一個稱職的民意代表，搭起防疫期間政府機關及民意的橋樑。

陳建名說，好多醫護防疫人員連家都不敢回，好多司機運將大哥大姐為了找一處洗手間疲於奔命，全國上下一心避免群聚、避免接觸、出門口罩戴好戴滿。防疫是大家的事，對待彼此應多一點同理心，而不是用口水刷存在感。

陳建名點名張顯耀表示，「這一年多來防疫工作的路上也少看到你的身影，至少在新竹沒有，如果可以，希望你給辛苦的防疫工作人員多一點鼓勵、給這個社會多一點正向的力量」。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
37.23%62.77%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.09%9.91%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
75.67%24.33%
2021-05-20-2021-05-22
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀