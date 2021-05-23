全國醫護都投入篩檢？急診醫揭「真相」臉綠 眾一看笑翻
台灣新冠肺炎本土疫情持續發燒，醫療量能面對爆發的疫情瞬間乘載不少壓力，全國第一線的醫護人員紛紛投入其中，不過，臉書粉專「美到沒朋友」就幫新竹急診室醫師朋友抱怨，表示急診不只忙著幫忙採檢，還要幫大家縫手指，身穿全套防護衣還要縫手指的心情難以言喻，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-05-23 12:11:13
美到沒朋友貼文指出「這是來自新竹最帥急診室醫師朋友的怒吼，拜託大家可以不要在疫情嚴峻的時候挑戰自己的廚藝嗎？」只見該急診醫表示「你們以為今天急診都在忙什麼？忙著採檢而已嗎？是忙著縫大家的手指！一堆平時吃外食，現在硬要關在家學做菜的人，被菜刀切到手跑來急診，大家在做自己不擅長的事情可以小心點嗎？穿著全套防護裝備縫傷口有多阿雜（心情複雜）你們知道嗎？」
貼文曝光之後，笑翻不少網友表示「疫情中一點小亮點，博君一笑」、「笑死，我弟前天才剛說切到手XD硬要自己煮」、「太好笑了，來自急診醫的怒吼」、「笑瘋，幸好我切到手去急診的時候疫情還沒開始哈哈」、「太鬧了，整個好有畫面喔」、「沒事找事做，不會煮就不要煮啦，笑死」、「真的太好笑了啦，會心一笑」、「我還有朋友第一天就炸廚房的，聽說消防車都出動了，真的傻爆眼」。
另外，也有不少網友建議「如果真要煮就做簡單的菜色就好，不要假會製造困擾」、「吃微波食品或者泡麵餅乾...不要裝大廚」、「建議用剪刀剪啦，我懶得洗砧板，就會用剪刀剪雞胸肉、青菜，切長條用削皮刀、切絲用刨絲板」、「不會用菜刀真的不要逞強...可以用剪刀就好」、「哭啊！泡麵都被搬光了還有人在煮菜喔！不會煮就給我吃泡麵啦，增加醫生困擾」。（編輯：張嘉哲）
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