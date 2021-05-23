好市多「狂商品」用10年才見底！網笑：以為是買到傳家寶

美式賣場好市多（ Costco ）在台開設多家分店，販售商品種類應有盡有，無論是生活用品、乳飲品、生鮮蔬果或熟食都深受國人喜愛，也常掀起民眾瘋狂搶購潮。近日就有女網友透露，自己在好市多買了一個「超狂商品」，用10年才終於見底，讓她感到很有成就感。而畫面曝光，網友不禁笑回「

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原PO21日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出一張照片並表示，「10年，終於見底了！」而從照片可見，一盒保鮮膜終於用到見底，中心紙捲已露出，讓原PO不禁直呼「不知道是否要再一個10年？」

▲有女網友分享，自己在好市多買了一個「超狂商品」，用10年才終於見底，讓她感到很有成就感。而畫面曝光，網友不禁笑回「以為是買到傳家寶」。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

而畫面曝光，網友紛紛笑回「以後朋友結婚送10盒這個，象徵百年好合」、「狂賀，任務達成」、「以後不用買鑽戒了，一次買個十捲，象徵愛情長長久久」、「我家的還在服役！」「用不完可以當傳家之寶」、「我有3捲…要用30年？」「原來這個真的會用完！我以為它每天都會慢慢變長自己長出來」、「

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另還有人直指「當初我媽買這個我傻眼，長度都可以從我家拉到好市多了」「我生兒子坐月子時買的，今年要升國小了，還在用。」「這超好用的，我用來包孩子的尿布，垃圾桶完全沒有尿騷味，用了3年才用完，真的是育兒神器啊！」（編輯：許苡晴）