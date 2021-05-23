王定宇「做夢文」　爆上海復星疫苗底細

台灣本土疫情持續延燒，民眾施打疫苗意願增加，卻也引發疫苗荒。日前，中國的上海復星醫藥集團表示，願意將其向德國BioNTech代理的輝瑞BNT疫苗，提供給台灣加強防疫工作；不過民進黨立委王定宇今（23）日卻在社群媒體發文指出，這批750萬劑疫苗因品質不佳，連香港人都不願意施打，還剩下640萬劑、僅剩下3個月到期報廢，但好幾位藍營要角突然要政府購買這批疫苗「報廢變暴利」。
記者劉育辰／綜合報導
2021-05-23 11:46:56｜2021-05-23 11:50:10
王定於今天上午在臉書發了一則「做夢文」表示，香港有一批750萬劑的疫苗，因品質不佳導致港人不願施打，還剩下640萬劑，期限是必須最遲在8月底前打第一針，若這個批號疫苗的真實有效期只到2021年6月，640萬劑即將報廢，就算按照原來標示，也只剩下3個月效期。港府甚至曾公布這批號的疫苗藥瓶封蓋包裝有瑕疵。
王定宇指出，這段時間，突然間好幾位藍營重量級人士要台灣政府跟上海復星買疫苗，有的還自告奮勇要幫台灣去跟上海復星談、統促黨也出來尬一角，國台辦也出來說準備好賣疫苗給台灣了、上海復星也出來說願意出讓，網路上出現了很多沈睡一陣子的帳號，都在鼓吹台灣應該買上海復星的BNT，否則就是意識形態作祟；突然間，連香港人都不願意施打的品質不佳、包裝有瑕疵且效期將屆的疫苗，在上海復星、國台辦、到藍紅政客、特定媒體的話術中，成了特別慈悲給台灣購買的疫苗，牽涉到數十億的「報廢變暴利」也讓他從夢中被嚇醒了。
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