為何台灣堅持不普篩？醫曝「背後原因」：這兩週才是關鍵
台灣本土疫情持續升溫，目前全國進入三級防疫警戒，為防堵疫情持續擴散，不少縣市配合中央成立快篩站，提供民眾篩檢，不過仍有不少質疑聲浪，直言「為何不要在重災區進行普篩，力阻疫情持續蔓延」。對此，前立委、醫師林靜儀就在臉書透露背後原因。
編輯中心/綜合報導
2021-05-23 12:33:07｜2021-05-23 12:33:12
林靜儀指出「目前狀況是偽陰性造成擴散，偽陽性消耗量能，開口喊普篩很簡單，因為沒有看到背後的人與醫材成本，阻斷傳播鏈，才是這兩週最重要的關鍵，如果普篩把本來不會接觸到感染者的叫出來跟已感染的排在一起等篩檢，篩完了把人放回去跟家人接觸，篩到確診者找不到收治的地方，這些都對疫情控制沒有幫助。」
「我相信配合戴上口罩、減少外出的朋友是多數，最簡單的事情，反而最不容易全心落實，譬如少吃多運動、均衡飲食，至於你身邊、社群媒體的各種紛擾，不要讓那些聲音擾亂你，請沈著冷靜，雙北最早爆發感染的點和傳播鏈都已經證實，我們該做的就是不要再增加新的感染者，讓防疫前線好好照顧確診個案，並且調度維護醫療量能。」
事實上，為何一直不實施普篩，疫情指揮中心指揮官陳時中一週前也坦言，無論全民普篩、特定區域普篩都可能帶來2大隱憂，首先是染疫個案還在潛伏期期間，根本驗不出來，而且檢驗結果陰性者還會自認很安全，再去接觸更多人，問題更大；另一方面，普篩也會損害醫療量能，拖慢疫調速度，反而削弱防堵能力，因此台灣目前才一直沒有進入普篩階段。（編輯：張嘉哲）