柯文哲建議「快篩取代PCR檢驗」 陳時中：我們慎重考慮
針對目前PCR檢驗需耗費太多時間，台北市長柯文哲日前建議，指揮中心應考慮以快篩取代PCR檢驗。對此，中央流行疫情指揮中心陳時中今（23）回應，中央會慎重來考慮快篩，同時昆陽實驗室也正在做各種快篩試劑的平行試驗，健保署相關措施也都準備好了，如果一旦接收到這樣指引後就會開放。
記者賴志昶／台北報導
2021-05-23 15:05:20｜2021-05-23 15:43:03
對於校正回歸所產生的相關問題，柯文哲昨日表示，病例一多時，還在用PCR結果計算確診人數，在公衛角度來看並不太實際；若要縮短時間差，可以選擇較便宜又較快的快篩法。
對此，陳時中表示，「快篩這方式，我們慎重來考慮」，但快篩的用途跟用法會造成誤解，尤其偽陽性的問題，會造成許多醫療壓力；因此，指揮中心也請昆陽實驗室就市面上的快篩試劑，進行平行試驗與統計，以了解哪個快篩試劑最符合所需。
陳時中指出，在健保這塊也有相當準備，如果要做快篩的話，能透過基層單位就能來做，但到時候數字會很複雜，所以健保署也準備好相關措施，「如果一旦我們接受這樣指引後，就會來開放」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。