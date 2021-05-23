校正回歸爆熱議！韓國瑜發起造句活動　6萬藍綠選民開嗆

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結果「校正回歸」一詞立刻引爆網路熱議，而前高雄市長韓國瑜也在臉書發文表示「小編：請造句校正回歸」，結果引來逼近六萬人按讚，超過兩萬則留言，有不少國民黨同僚都紛紛逗趣留言，包括國民黨立委李彥秀「體重可以回歸校正嗎...？」、前韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡「老闆的髮量也要校正回歸嗎？」、國民黨台北市議員張斯綱表示「假訊息檢舉也可以校正回歸嗎…」，也有網友表示「817還不快點校正回歸」、「笑死，網軍也要校正回歸啊」、「校正回歸韓國瑜才是中華民國總統」
但也有不少網友大酸韓國瑜這時候出來蹭熱度，紛紛造句狂酸「2018年選錯市長，2020校正回歸成功」、「下個月是高雄人校正回歸成功的週年慶」、「笑了，校正回歸就出來蹭，你被罷免就是一種校正回歸」、「2019年堅持不參選總統，2020年校正回歸堅持參選」、「千幸萬幸高雄市校正回歸陳其邁當市長了」、「可惜你無法校正回歸了....」。（編輯：張嘉哲）
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