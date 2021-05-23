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校正回歸爆熱議！韓國瑜發起造句活動　6萬藍綠選民開嗆

▲針對疫情指揮中心日前公布四百例校正回歸本土病例，前高雄市長韓國瑜在臉書發起「校正回歸」造句活動，引發討論。（圖／取自韓國瑜臉書）
▲針對疫情指揮中心日前公布四百例校正回歸本土病例，前高雄市長韓國瑜在臉書發起「校正回歸」造句活動，引發討論。（圖／取自韓國瑜臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-05-23 14:37:28｜2021-05-23 16:04:09

中央流行疫情指揮中心昨（22）日公布國內新增323例新冠肺炎病例，另外還有上週400例的校正回歸數，而其中「校正回歸」一詞在記者會一開始沒多久，就在網路上引爆熱議。對此，前高雄市長韓國瑜就在臉書發文表示「小編：請造句校正回歸」狠酸，結果引發上萬人朝聖造句，但非常明顯看到有酸韓也有挺韓兩派人馬。

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陳時中日前召開記者會除了公布當日本土案例個案人數，也提及校正回歸400例確診個案，陳時中解釋「校正回歸是因為之前在通報、上傳裡面是有塞車的情形，所以才會出現，為了因應這些情形，那我們就積極地把相關、本來必要的欄位從20幾項簡化到8項，整個申報在人力上、時間上面就會增快。」

▲指揮中心昨（22）日除了公布新增321例本土確診個案外，更指出有400例「校正回歸」新增在過去6天。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心昨（22）日除了公布新增321例本土確診個案外，更指出有400例「校正回歸」新增在過去6天。（圖／指揮中心提供）
結果「校正回歸」一詞立刻引爆網路熱議，而前高雄市長韓國瑜也在臉書發文表示「小編：請造句校正回歸」，結果引來逼近六萬人按讚，超過兩萬則留言，有不少國民黨同僚都紛紛逗趣留言，包括國民黨立委李彥秀「體重可以回歸校正嗎...？」、前韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡「老闆的髮量也要校正回歸嗎？」、國民黨台北市議員張斯綱表示「假訊息檢舉也可以校正回歸嗎…」，也有網友表示「817還不快點校正回歸」、「笑死，網軍也要校正回歸啊」、「校正回歸韓國瑜才是中華民國總統」

但也有不少網友大酸韓國瑜這時候出來蹭熱度，紛紛造句狂酸「2018年選錯市長，2020校正回歸成功」、「下個月是高雄人校正回歸成功的週年慶」、「笑了，校正回歸就出來蹭，你被罷免就是一種校正回歸」、「2019年堅持不參選總統，2020年校正回歸堅持參選」、「千幸萬幸高雄市校正回歸陳其邁當市長了」、「可惜你無法校正回歸了....」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.28%67.72%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.18%11.82%
2021-05-20-2021-05-23
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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