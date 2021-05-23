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基隆信義市場停業消毒防疫　重新開張顧客銳減

▲基隆市信義市場因有確診者到此處採買，市府13日宣布這處市場停業，經全面消毒23日恢復營業，市府除規劃進出動線並採取實聯制外，也派服務人員協助消費者量體溫及酒精消毒。（圖/中央社）
▲基隆市信義市場因有確診者到此處採買，市府13日宣布這處市場停業，經全面消毒23日恢復營業，市府除規劃進出動線並採取實聯制外，也派服務人員協助消費者量體溫及酒精消毒。（圖/中央社）

中央社

2021-05-23 15:10:25｜2021-05-23 15:19:16

（中央社記者王朝鈺基隆23日電）基隆市信義市場因有確診者到此處採買，市府13日宣布這處市場停業，經全面消毒、重新安排動線等防疫措施後今天上午恢復營業，消費者明顯少一半，市府呼籲進出市場務必戴口罩。

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基隆市政府產業發展處副處長鄭永陽指出，受到疫情影響，信義市場上午才剛恢復營業，觀察到信義市場的消費者與以往相比少了一半以上，人潮減少也非不好，至少能拉大消費者彼此間距，降低防疫上漏洞。

鄭永陽說，因應疫情變化，經重新規劃動線後，民眾到信義市場採買時僅有2處出入口，服務人員會協助量體溫及酒精消毒，並採取實聯制，現場也有人員舉牌宣導，呼籲民眾務必保持安全距離，口罩也要戴好戴滿，希望大家能配合，來到信義市場才能享有安全無虞購物環境。

一名消費者說，家裡庫存的食物差不多吃完了，上午到市場採買，確實人潮明顯少了許多，也有不少攤商沒有開店。

另有攤商表示，信義市場雖已恢復營業，但人潮確實不如以往，他也事先想到可能會如此，備量也少了至少一半。

基隆市政府指出，市場自治會及市府產發處已封閉周邊通道，並調整動線，設置2處出入口實施實聯制，消費者進入時需以酒精消毒手部並量測體溫，且為控制人流，設置人潮等待動線；防疫期間，騎樓攤商也全部淨空，飲食攤位都將一律外帶，禁止內用與試吃。

信義市場主委羅卓永表示，停止營業期間，攤商均無身體異狀，且均已自主簽署健康聲明書；攤商近期開始備貨，將一如過去以最新鮮、高品質商品供消費者選購。（編輯：戴光育）1100523

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.28%67.72%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.18%11.82%
2021-05-20-2021-05-23
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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