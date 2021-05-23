餐點求送5樓！外送員「拒絕原因」她抖爆　全場怒喊檢舉

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然而，外送員又改口說，自己其實剛從上海回來的，甚至還補充「這個病毒口罩是擋不住的，只能盡量封城不出門最安全，因為大陸死了非常多人，我才回台灣」，這讓她聽了相當害怕，只好上網求救「各行各業都是辛苦，只是這個餐，不知道該吃還是不該吃？」
貼文曝光後，網友們卻都認為，那只是外送員不想送上樓的藉口，「他只是不想上樓」、「就是不想送上樓」、「九成不想送上樓」、「就是不想上樓，亂唬爛一通」、「根本就是不想爬樓梯上去才這樣說的」、「這種我一定截圖回報客服」、「這外送員就是造謠，檢舉他」、「這位外送員散播假消息，請檢舉他有3百萬的罰金等著他」。
另外，也有網友質疑「可是現在還送上樓嗎？」對此，原PO解釋，「我實在不知道，家中也鮮少叫外送，我一開始會這樣跟他說，只是因為看到熊貓寫無接觸送餐，若外送員直接說請我下來，我是會直接下樓的」。
而針對散播有關疫情假消息，指揮中心也在日前重申，疫情相關資訊以指揮中心公布為主，民眾接獲來源不明的訊息時，應先進行查證，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法，隨意散布疫情不實訊息，依法最高可罰300萬或3年以下有期徒刑、拘役，請民眾不要以身試法。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。