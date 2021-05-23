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餐點求送5樓！外送員「拒絕原因」她抖爆　全場怒喊檢舉

▲有網友向外送平台訂購餐點，結果外送員抵達後，卻表示自己剛從上海回來。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲有網友向外送平台訂購餐點，結果外送員抵達後，卻表示自己剛從上海回來。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-23 17:04:01

台灣本土疫情爆發，許多民眾都選擇待在家中，並使用「無接觸」外送服務避免增加感染風險。近日，就有網友叫外送並要求送到5樓，沒想到外送員抵達後，先說「剛送完隔離戶」，接著又改口「剛從上海回來」，讓她忍不住說「請問這題怎麼解？該吃嗎？」貼文也引起網友熱議。

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原PO在《爆怨2公社》貼出與外送員的對話紀錄，只見她叫完餐點後告知外送員，因為公寓一樓沒地方放，所以想麻煩對方把餐點放在5樓鞋櫃上，想不到外送員竟回「我剛剛送隔離戶，你不介意我就送上樓」，她也立刻回應「那麻煩您口罩戴好，記得消毒，因為樓下沒地方放，只能拜託您」。

然而，外送員又改口說，自己其實剛從上海回來的，甚至還補充「這個病毒口罩是擋不住的，只能盡量封城不出門最安全，因為大陸死了非常多人，我才回台灣」，這讓她聽了相當害怕，只好上網求救「各行各業都是辛苦，只是這個餐，不知道該吃還是不該吃？」

▲外送員不但自稱，自己剛送完隔離戶，還說自己剛從上海回來。（圖／翻攝自《爆怨2公社》
▲外送員不但自稱，自己剛送完隔離戶，還說自己剛從上海回來。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
貼文曝光後，網友們卻都認為，那只是外送員不想送上樓的藉口，「他只是不想上樓」、「就是不想送上樓」、「九成不想送上樓」、「就是不想上樓，亂唬爛一通」、「根本就是不想爬樓梯上去才這樣說的」、「這種我一定截圖回報客服」、「這外送員就是造謠，檢舉他」、「這位外送員散播假消息，請檢舉他有3百萬的罰金等著他」。

另外，也有網友質疑「可是現在還送上樓嗎？」對此，原PO解釋，「我實在不知道，家中也鮮少叫外送，我一開始會這樣跟他說，只是因為看到熊貓寫無接觸送餐，若外送員直接說請我下來，我是會直接下樓的」。

而針對散播有關疫情假消息，指揮中心也在日前重申，疫情相關資訊以指揮中心公布為主，民眾接獲來源不明的訊息時，應先進行查證，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法，隨意散布疫情不實訊息，依法最高可罰300萬或3年以下有期徒刑、拘役，請民眾不要以身試法。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
31.49%68.51%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.21%11.79%
2021-05-20-2021-05-23
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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