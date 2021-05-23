染疫熱區變多！新北24日起新增三重、新莊熱區防疫中心
中央流行疫情指揮中心（CDC）今（23）日公布新增本土確診案例287例、境外移入3例，另有170例「校正回歸」為上週確診個案；新北市新增142例，板橋區32例最多、校正回歸則有73例，同樣以板橋區17例最多。新北市長侯友宜也宣布24日將新增三重區、新莊區兩個熱點區。
記者劉育辰／綜合報導
2021-05-23 16:20:12｜2021-05-23 16:21:52
CDC今日公布新增本土確診案例為287例、境外移入3例，另有170例「校正回歸」為上週確診個案；新北市新增142例，其中以板橋區32例最多，校正回歸的則有73例，同樣以板橋區17例最多。
新北市府啟動強化3級防疫警戒，今日正式在板橋、中和疫情熱區成立「熱區防疫中心」，侯友宜也宣布24日將新增三重區、新莊區兩個熱點區；新北市總確診人數已1,496案，除了板橋、中和兩個熱區外，也要特別注意新莊、三重、永和、土城、蘆洲等區域，因為這些區域臨近萬華，篩檢出來的有80%以上個案都有萬華活動史，特別提醒這幾個區域的民眾要確實防疫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。