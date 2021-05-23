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戰火停了占領仍在　法國數千民眾聲援巴勒斯坦人

▲以巴衝突造成260人喪生，法國巴黎出現群眾示威聲援巴勒斯坦人（圖／美聯社／達志影像）
▲以巴衝突造成260人喪生，法國巴黎出現群眾示威聲援巴勒斯坦人（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-23 16:49:59

（中央社巴黎22日綜合外電報導）巴勒斯坦武裝分子與以色列11天的衝突導致雙方逾260人喪生，法國巴黎等城市的街頭今天湧現數千名示威群眾，聲援巴勒斯坦人。

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法新社報導，以色列與控制加薩走廊（Gaza）的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）21日停火，終結以色列對加薩的致命空襲，加薩也不再朝以色列發射火箭。

然而，主辦巴黎等地示威活動的「法國－巴勒斯坦團結聯盟」（France Palestine Solidarity Association）主席海布倫（Bertrand Heilbronn）說：「停火並沒有解決問題。所有執著於正義、尊嚴和法律價值的人，都關切這場戰役。」

首都巴黎的示威者高呼口號，包括「巴勒斯坦永存，巴勒斯坦勝利」、「以色列行刺，（法國總統）馬克宏（Emmanuel Macron）同謀」，以及「我們都是巴勒斯坦人」等。

法國總工會（CGT）表示，巴黎集會吸引4000人共襄盛舉。

一名28歲、肩上披著巴勒斯坦旗幟的示威者說：「就算空襲結束，占領仍未停歇。（東耶路撒冷）希克加拉（Sheikh Jarrah）街區居民仍面臨被逐出家園的威脅，加薩走廊依舊被封鎖。」

其他舉行示威的法國城市還包括東部的史特拉斯堡（Strasbourg）、北部的里爾（Lille）和南部的土魯斯（Toulouse）及蒙貝列（Montpellier）。

史特拉斯堡一名示威者說，「巴勒斯坦人有權平靜生活、建立國家。以色列剝奪了我們的權利和住家。我是巴勒斯坦人，卻不再有權去巴勒斯坦，我的家人失去了一切。」（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1100523

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
31.49%68.51%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.21%11.79%
2021-05-20-2021-05-23
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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