戰火停了占領仍在　法國數千民眾聲援巴勒斯坦人

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而，主辦巴黎等地示威活動的「法國－巴勒斯坦團結聯盟」（France Palestine Solidarity Association）主席海布倫（Bertrand Heilbronn）說：「停火並沒有解決問題。所有執著於正義、尊嚴和法律價值的人，都關切這場戰役。」
首都巴黎的示威者高呼口號，包括「巴勒斯坦永存，巴勒斯坦勝利」、「以色列行刺，（法國總統）馬克宏（Emmanuel Macron）同謀」，以及「我們都是巴勒斯坦人」等。
法國總工會（CGT）表示，巴黎集會吸引4000人共襄盛舉。
一名28歲、肩上披著巴勒斯坦旗幟的示威者說：「就算空襲結束，占領仍未停歇。（東耶路撒冷）希克加拉（Sheikh Jarrah）街區居民仍面臨被逐出家園的威脅，加薩走廊依舊被封鎖。」
其他舉行示威的法國城市還包括東部的史特拉斯堡（Strasbourg）、北部的里爾（Lille）和南部的土魯斯（Toulouse）及蒙貝列（Montpellier）。
史特拉斯堡一名示威者說，「巴勒斯坦人有權平靜生活、建立國家。以色列剝奪了我們的權利和住家。我是巴勒斯坦人，卻不再有權去巴勒斯坦，我的家人失去了一切。」（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1100523