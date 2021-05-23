柯文哲：北市20家急救責任醫院　加入快篩站行列

新冠肺炎疫情在台北市持續升溫，台北市內四間快篩站昨（22）日陽性率回升到8.5%，似乎又有再度升溫的趨勢。對此台北市長柯文哲宣布，全台北市20家急救責任醫院加入快篩行列，包括榮總、振興、台大、國泰、新光、馬偕、長庚、三總、北醫、萬芳等醫院，未來將提供民眾快篩相關服務。





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台北市政府今天下午召開防疫記者會，柯文哲表示，北市四間快篩站總計快篩1299人，平均陽性率達到8.5%，顯然疫情到現在為止並沒趨緩。他也說過，快篩是反映一兩週前的感染狀態，實施嚴格管制是從上週六開始，因此這週開始比較自動自發封城的效果，要到下週才看得出來。





有鑒於快篩陽性率又提高，柯文哲也宣布從明天起，全台北市急救責任醫院20家加入快篩行列，每天早上8時到晚間8時進行篩檢。包括北投區的榮總、振興醫院；士林區的新光、聯醫陽明院區；中山區的馬偕醫院；大同區的聯醫中興院區；中正區的台大、聯醫和平院區；萬華區的西園醫院；大安區的國泰、聯醫仁愛院區；信義區的北醫；文山區的萬芳醫院；松山區的長庚、台安、博仁、三總（松山分院）；南港區的聯醫忠孝院區；內湖區的三總、康寧醫院。





不過柯文哲仍舊呼籲民眾，有症狀再來篩檢，沒症狀就前往快篩只是浪費醫療人力。柯文哲強調，疾病有一定程度百分比是無症狀者，但沒症狀病毒量也比較少、感染率比較低，醫療量能必須在有限狀態下，講究成本效益，若市民自覺有可疑接觸史、明顯症狀，包括：頭痛、發燒、喉嚨痛、流鼻水、味覺喪失、嗅覺喪失等，再來快篩。



