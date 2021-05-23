  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

新北不公布確診者足跡引恐慌　侯友宜：中央下令

▲新北市宣布不再公布確診者足跡，遭民眾質疑此舉將引發恐慌，對此侯友宜在23日表示是「中央下令」。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.17）
▲新北市宣布不再公布確診者足跡，遭民眾質疑此舉將引發恐慌，對此侯友宜在23日表示是「中央下令」。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.17）

記者劉育辰／綜合報導

2021-05-23 16:34:40

中央流行疫情指揮中心（CDC）今（23）日公布新增本土確診案例287例、境外移入3例，另有170例「校正回歸」為上週確診個案。新北市衛生局昨日宣布，未來將不再公布每日確診者的足跡，僅公佈多次重複或有多個確診案例到過的場所；對於不公布足跡恐引發民眾恐慌的質疑，新北市長侯友宜則說：「不公布是中央特別下令，我們遵照中央指示辦理。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
新北市在應變會議後記者會中公佈各行政區確診人數分布，最多的是板橋的49例、其次為中和的27例、新莊25例，三重20例、土城17例、永和15例、淡水13例、泰山9例、五股8例、蘆洲8例、新店7例、樹林5例、汐止3例；三峽、八里、林口各2例；深坑、瑞芳、鶯歌各1例。

針對新北市不公布確診者足跡，侯友宜則表示是中央下令，而他們只是遵照中央指示辦理。新北市衛生局也說明，依CDC修訂的發布原則，有3點情況才考慮公開足跡地點，包括個案於該地點停留時間長短、個案及接觸對象有無配戴口罩、該地點有無符合密切接觸者定義之對象，未來僅公佈重複性高的足跡，除非上述原因，不再每日公布足跡，也提醒市民在疫情期間，沒事就待在家、減少活動或集會，必要外出時全程佩戴口罩，降低被病毒感染機會。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.28%67.72%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.18%11.82%
2021-05-20-2021-05-23
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀