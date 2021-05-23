新北不公布確診者足跡引恐慌　侯友宜：中央下令

中央流行疫情指揮中心（CDC）今（23）日公布新增本土確診案例287例、境外移入3例，另有170例「校正回歸」為上週確診個案。新北市衛生局昨日宣布，未來將不再公布每日確診者的足跡，僅公佈多次重複或有多個確診案例到過的場所；對於不公布足跡恐引發民眾恐慌的質疑，新北市長侯友宜則說：「不公布是中央特別下令，我們遵照中央指示辦理。」
記者劉育辰／綜合報導
2021-05-23 16:34:40
新北市在應變會議後記者會中公佈各行政區確診人數分布，最多的是板橋的49例、其次為中和的27例、新莊25例，三重20例、土城17例、永和15例、淡水13例、泰山9例、五股8例、蘆洲8例、新店7例、樹林5例、汐止3例；三峽、八里、林口各2例；深坑、瑞芳、鶯歌各1例。
針對新北市不公布確診者足跡，侯友宜則表示是中央下令，而他們只是遵照中央指示辦理。新北市衛生局也說明，依CDC修訂的發布原則，有3點情況才考慮公開足跡地點，包括個案於該地點停留時間長短、個案及接觸對象有無配戴口罩、該地點有無符合密切接觸者定義之對象，未來僅公佈重複性高的足跡，除非上述原因，不再每日公布足跡，也提醒市民在疫情期間，沒事就待在家、減少活動或集會，必要外出時全程佩戴口罩，降低被病毒感染機會。
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