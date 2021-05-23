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首次聽到校正回歸！柯文哲籲中央公布相關數字及計算方式

▲針對「校正回歸」一詞，台北市長柯文哲23日表示，自己身為醫學院教授，也是第一次聽說這個用詞。（圖／台北市政府提供）
▲針對「校正回歸」一詞，台北市長柯文哲23日表示，自己身為醫學院教授，也是第一次聽說這個用詞。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-05-23 17:05:56｜2021-05-23 17:43:44

新冠肺炎疫情在台灣逐漸升溫，衛福部防疫指揮中心昨（22）日召開記者會時，首度提出「校正回歸」的說法，其中有400名確診案例，分別回溯到過去6天，引發社會各界譁然。對此台北市長柯文哲昨日晚間先是在臉書上PO文，呼籲中央政府不要亂創新名詞，讓恐慌的民眾更加混亂；在今日的防疫記者會上柯文哲也再次強調，自己第一次聽說「校正回歸」這個名詞，也希望指揮中心能夠公布相關數字以及計算方式。

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柯文哲強調，一般從感染到發病潛伏期2至7天，也有人等到14天才發病，且加上發病後是否會馬上接受篩檢？也不太一定，每個人個性不一樣，有的人拖好幾天才看醫生。由於過去案例很少，通常是用PCR測核酸，送中央後做完疫調，再正式公佈，一般有3至5天的誤差。所以，事實上過去每天下午2點公布疫情，看起來每天公布的數字，其實反映的是差不多2週前的感染狀況，並不是當時的感染狀況，也不是當時發病狀況。

柯文哲表示，中央昨天在講校正回歸時，自己身為醫學院教授，也是第一次聽到這個名詞，回去查公共衛生學以及相關書籍都查不到。柯文哲強調，不要再去講到底是中央還是地方的責任，事實真相就是這樣，也不用太緊張，遇到問題就是個問題，面對問題是解決問題的第一步。

柯文哲直言，疫情在雙北有蔓延趨勢，相信不管是台北市、新北市，國民素質水準夠高，這幾天都沒什麼活動，盡量減少人與人接觸，再撐一週，讓疫情控制下來。

▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
31.49%68.51%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.21%11.79%
2021-05-20-2021-05-23
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