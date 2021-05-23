疫情爆發採檢量大增！醫檢師曝「真實情況」：已精疲力盡

本土疫情爆發，全國升三級警戒，中央流行疫情指揮中心今（23）日也公布，國內新增290例COVID-19確定病例，另有170例校正回歸確診個案；然而面對嚴峻疫情，採檢量暴增，最辛苦的莫過於守在第一線的醫護人員，對此，就有一名自稱是醫檢師的網友發文，並且曝光「真實情況」，直呼「第一線的醫療人員其實已經精疲力盡」。





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該名網友在社群平台《Dcard》上以「身為醫檢師，我有話想說」為題發文，表示自己這幾天看了很多人抱怨快篩報告等不到，也有人抱怨沒有畢業典禮很遺憾，他雖能感同身受，卻也無奈，「可是你們知道嗎，全台灣其實沒有那麼多的醫院可以做快篩這件事，主要是因爲COVID-19為高傳染力的病毒，必須在負壓隔離室進行採檢」。





▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）

原PO繼續說道，只要每多一個篩檢或疑似感染個案，「在外篩檢的護理師、醫檢師、醫師、放射師、呼吸治療師、清潔及保全還有急救消防的人就多了一份感染的風險，而這僅只是因為你們不想遺憾某些事而群聚」，他也感嘆，「你們不會知道這些人為何你們冒著感染的風險、承受著什麼樣的壓力、明明現在熱的半死，他們也要穿著防護衣熱的半死也要撐著為你們做篩檢，第一線的醫療人員其實已經精疲力盡，你們也不知道其實已經開始調動第二線醫療人員」。





他也無奈表示，檢驗單位為了快篩，每日每夜的加班，都只是為了儘快讓報告出來，「醫療是一個龐大的團隊，缺了誰都不可以，台灣的負壓隔離病房其實沒有那麼多，台灣的醫療人員也不是神不會倒」，他也呼籲「如果你的遺憾不會危及生命與安全，就請你轉個念，當作為這個社會、為守護你們的醫界進一分力，而這份力現在看來也許遺憾，卻因為所賦予的意義而更有價值許多」。





最後，他也在文末表示，「作為醫療人員的我很感謝因為非常時期將這份遺憾留在心底的你們，因為你們沒有群聚，我們的精神壓力負荷能減少許多，我們承受這件事情的時間可以縮短一點」。



