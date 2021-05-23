苦尋防疫旅館卻頻吃閉門羹？柯文哲：全送醫院醫療會崩潰

新冠肺炎疫情在台北持續升溫，雖然日前台北市的快篩陽性率下降至5%以下，不過這兩天又些幅上升。為了因應日後可能出現的疫情爆發現象，台北市長柯文哲急欲尋求台北市內大型旅宿業者的協助，希望能募集更多加強版防疫旅館，不過卻數度吃了許多業者的閉門羹。對此台北市長柯文哲也坦言，現階段仍需要防疫旅館收治無症狀或輕微症狀的確診患者，「若是所有確診都往醫院送，這樣北市的醫療量能會完全崩潰。」





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日前因為萬華區阿公店群聚感染事件，導致北市內確診個案激增。柯文哲也提出確診者分流的概念，確診但症狀輕微者，先滯留於集中檢疫所或防疫旅館，並且觀察狀況，若症狀惡化隨時轉送醫院，10天後再次進行檢驗，若Ct值大於30則可自行返家。至於中度或重度症狀的確診者，則是直接送醫進行治療。





而為了預防未來確診者可能繼續增加，台北市長柯文哲也積極尋覓新的防疫旅館地點，為的就是能夠收治更多輕症或無症狀患者，不要全部都送到醫院，而是暫時在防疫旅館隔離，才不會讓醫療量能崩潰。不過數日來傳出北市府吃了不少閉門羹，多數大型旅館都不願意協助成為防疫旅館，其中只有位在台北車站旁的凱薩飯店，願意出借整棟樓給北市府作為防疫旅館使用。





柯文哲表示，北市府尊重各家旅館的隱私權，若像台北凱薩飯店一樣願意宣布，那也尊重其決定，若不希望公開，市府也會尊重。柯文哲也強調，在與旅館協調的過程中，一聽到旅館都會收治快篩呈陽性的民眾，許多業者聽到都會怕怕的，也因此他能理解大家內心的恐慌或疑慮。





但話鋒一轉，柯文哲也很感謝至今願意配合北市府的所有業者。由於現階段防疫旅館已經收治了數百名快篩陽性者，柯文哲坦言「若是這些人都放在醫院，北市的醫療量能就已經崩潰了！」所以危急時刻需要大家一起幫忙，才能度過難關。



