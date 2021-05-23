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感謝第1線　陳宗彥視訊全國警消局長：積極爭取津貼

▲內政部次長兼指揮中心副指揮官陳宗彥今（23）日與全國各縣市警察局長、消防局長視訊連線，感謝警消同仁堅守崗位，站在第1線齊心抗疫。（圖/新頭殼）
▲內政部次長兼指揮中心副指揮官陳宗彥今（23）日與全國各縣市警察局長、消防局長視訊連線，感謝警消同仁堅守崗位，站在第1線齊心抗疫。（圖/新頭殼）

新頭殼

2021-05-23 19:37:59

全國疫情警戒第3級，第1線的警消人員全力配合協助防疫，內政部次長陳宗彥今（23）日特別與全國各縣市警察局長、消防局長視訊連線，感謝警消同仁堅守崗位，站在第1線齊心抗疫。陳宗彥強調，政府會提供充分防疫物資，讓第1線同仁獲得充足的保護，也提醒同仁務必注意自身健康狀況，做好各項防護作業。

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陳宗彥表示，今日下午與各縣市消防局長視訊時，特別提醒各消防局，要跨縣市通力合作，共同對抗疫情。中央已提早撥發一定數量的口罩、防護衣、隔離衣及全面罩等防疫物資到各縣市，供醫療院所及消防機關等使用，並要求地方消防局長務必掌握物資分配情況，若有不足要及時反映。

陳宗彥指出，今日下午與各縣市警察局長視訊時，特別提醒各級警察機關務必要落實分組勤務，避免維持社會治安的警力受到影響。也請警方持續配合中央流行疫情指揮中心，協助查找失聯者；並提醒員警在執勤時，面對不同類型的勤務，要有相對應不同的安全防護措施，儘量避免非必要的接觸，做好自身的健康防護。

陳宗彥強調，全國警消同仁是國家防疫團隊重要的一份子，從去年疫情發生初期，就全力配合指揮中心及地方政府各項防疫措施，共同對抗疫情。去年政府已有提供警消同仁團體或個人的獎勵津貼，今日視訊時，也重申要求警政署及消防署再提列相關津貼預算，中央會積極爭取更多的經費，勉勵第1線同仁的辛勞。

關鍵字
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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
31.32%68.68%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.15%11.85%
2021-05-20-2021-05-23
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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