日本重症1304人創新高　沖繩新增病例平週日紀錄

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東京都今天新增535例確診病例，較上週日減少7例，連續10天低於上週同天（例如本週日低於上週日）。東京都至今累計病例數15萬6785例，重症患者較昨天減少1人，總數61人。
大阪府今天新增確診病例減少到274例，繼3月29日以來時隔55天再度出現單日新增低於300例；大阪府至今累計病例數9萬7738例，包括2128例死亡病例。
琉球新報報導，從今天起被納入「緊急事態宣言」對象地區的沖繩縣，新增156例確診病例，雖然相較22日創新高的231例來得減少，但如果以週日公布病例數來看，則跟2020年8月9日並列週日最高紀錄，也較上週日78例倍增。
沖繩縣至今累計病例數1萬5081例，專用病床使用比率已高達95.2%。
沖繩縣從去年疫情爆發以來，到今年4月6日累計病例才破一萬例；沒想到最近一個半月累計病例數就逾5000例，特別是上週有3天單日新增逾200例，呈現前所未見的增長速度。
疫情持續嚴峻的北海道今天新增605例確診病例及11例死亡病例，單日新增確診病例數已連3天超越東京都；至今累計病例數達3萬4581例，包括1001例死亡病例。富山縣今天新增64例確診病例，創歷史新高紀錄。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1100523