  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

日本重症1304人創新高　沖繩新增病例平週日紀錄

▲日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，到23日為止重症患者共1304人，再創歷史新高紀錄；剛開始實施「緊急事態宣言」的沖繩縣新增156例確診病例，追平週日紀錄。圖為沖繩那霸市區街道人潮稀少。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，到23日為止重症患者共1304人，再創歷史新高紀錄；剛開始實施「緊急事態宣言」的沖繩縣新增156例確診病例，追平週日紀錄。圖為沖繩那霸市區街道人潮稀少。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-24 06:09:22

（中央社東京23日綜合外電報導）日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，到今天為止重症患者共1304人，再創歷史新高紀錄；今天開始實施「緊急事態宣言」的沖繩縣新增156例確診病例，追平週日紀錄。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本放送協會（NHK）報導，日本政府厚生勞動省表示，全境截至今天為止，需要使用人工呼吸器及在加護病房接受治療的重症患者共1304人，較昨天增加一人，連續3天創歷史新高。

東京都今天新增535例確診病例，較上週日減少7例，連續10天低於上週同天（例如本週日低於上週日）。東京都至今累計病例數15萬6785例，重症患者較昨天減少1人，總數61人。

大阪府今天新增確診病例減少到274例，繼3月29日以來時隔55天再度出現單日新增低於300例；大阪府至今累計病例數9萬7738例，包括2128例死亡病例。

琉球新報報導，從今天起被納入「緊急事態宣言」對象地區的沖繩縣，新增156例確診病例，雖然相較22日創新高的231例來得減少，但如果以週日公布病例數來看，則跟2020年8月9日並列週日最高紀錄，也較上週日78例倍增。

沖繩縣至今累計病例數1萬5081例，專用病床使用比率已高達95.2%。

沖繩縣從去年疫情爆發以來，到今年4月6日累計病例才破一萬例；沒想到最近一個半月累計病例數就逾5000例，特別是上週有3天單日新增逾200例，呈現前所未見的增長速度。

疫情持續嚴峻的北海道今天新增605例確診病例及11例死亡病例，單日新增確診病例數已連3天超越東京都；至今累計病例數達3萬4581例，包括1001例死亡病例。富山縣今天新增64例確診病例，創歷史新高紀錄。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1100523

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.72%67.28%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.11%11.89%
2021-05-20-2021-05-23
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀