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北市確診者失聯50人？北市府：已尋回19人正積極協尋中

▲台北市政府23日證實，的確有50名確診民眾一度失聯，但目前為止已連絡上其中19人，還有31人由警政單位協尋中。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府23日證實，的確有50名確診民眾一度失聯，但目前為止已連絡上其中19人，還有31人由警政單位協尋中。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-05-23 20:35:23

新冠肺炎疫情在北台灣持續升溫，今（23）日據消息指出，台北市有50名PCR篩檢確診民眾失聯，引發社會各界議論。對此台北市警察局也確認了該消息，表示從22日起晚間接獲衛生局通報有90人失聯，至今已經巡查回59人，仍有31位民眾處於失聯狀況，目前也正透過警政系統尋找中。

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警察局方面表示，22日18時30分左右接獲衛生局通報，一共有90名確診者處於失聯的狀況，而在經過3個多小時的巡察後，已經找回其中40人，所以截至今天中午為止，是有如同外界所說50人失聯的狀況。不過至今警察局方面再尋獲19人，剩下31人持續由各分局全力協尋中。

至於為何PCR檢測後返家的人會失聯？台北市副發言人黃瀞瑩表示，這些人很有可能是自行去醫院做PCR檢測，但在填寫資料的時候，字跡難以辨識，例如數字寫錯、地址不正確等，就會被北市府加入失聯名單，但該失聯名單數字每天都會變更，因此有找到就會做刪減。

黃瀞瑩強調，因為PCR是由醫院通知受測者，如果醫院沒做後續處理，的確有可能待在家；已找到的人就會視輕中重症來決定後續動作，並以同心圓方式找可能接觸者開居家隔離單。

▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
31.32%68.68%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.15%11.85%
2021-05-20-2021-05-23
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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