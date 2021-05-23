北市確診者失聯50人？北市府：已尋回19人正積極協尋中

新冠肺炎疫情在北台灣持續升溫，今（23）日據消息指出，台北市有50名PCR篩檢確診民眾失聯，引發社會各界議論。對此台北市警察局也確認了該消息，表示從22日起晚間接獲衛生局通報有90人失聯，至今已經巡查回59人，仍有31位民眾處於失聯狀況，目前也正透過警政系統尋找中。





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警察局方面表示，22日18時30分左右接獲衛生局通報，一共有90名確診者處於失聯的狀況，而在經過3個多小時的巡察後，已經找回其中40人，所以截至今天中午為止，是有如同外界所說50人失聯的狀況。不過至今警察局方面再尋獲19人，剩下31人持續由各分局全力協尋中。





至於為何PCR檢測後返家的人會失聯？台北市副發言人黃瀞瑩表示，這些人很有可能是自行去醫院做PCR檢測，但在填寫資料的時候，字跡難以辨識，例如數字寫錯、地址不正確等，就會被北市府加入失聯名單，但該失聯名單數字每天都會變更，因此有找到就會做刪減。





黃瀞瑩強調，因為PCR是由醫院通知受測者，如果醫院沒做後續處理，的確有可能待在家；已找到的人就會視輕中重症來決定後續動作，並以同心圓方式找可能接觸者開居家隔離單。



