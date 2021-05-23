超商實聯制「店員竟怒飆髒話」！真相曝　網反喊：辛苦了

本土疫情爆發，全國升三級警戒，中央流行疫情指揮中心今（23）日也公布國內新增290例COVID-19確定病例，另有170例校正回歸確診個案；因應疫情，四大超商現皆已取消內用，一律採外帶、實聯制，不過就有一名超商店員因為「實聯制」飆髒話，真相曝光以後，網友反喊「辛苦了」。





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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「去X的實名制」為題發文，表示感謝政府這個政策，讓他知道台灣有這麼多「刁民」，像是有人進超商不戴好口罩，不配合實聯制，連填個姓名電話也不肯，甚至直接破口大罵，還出手打超商店員，讓他傻眼「我真的不懂，5歲小妹妹都照做了，就還是有一些人不肯配合」。





原PO繼續說道，這些「刁民」說實聯制很麻煩，還問「有用嗎，可以保命嗎」，也讓他忍不住在心裡想「自己還不是買口罩買很爽，真的是光速打臉欸」，而他也在文末呼籲，第一「進超商要戴口罩」、第二「沒特別的事別出門亂逛」、第三「別當防疫破口，別再當刁民」，「這幾天，不要出門，多注意防疫，別再問超商店員什麼時候疫情會結束，我看起來像神奇海螺嗎？乖乖做好防疫，保持社交距離、戴好口罩，希望可以撐過這次疫情」。





▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）

貼文一出，引起熱議，「辛苦了，台灣鯛是真的蠻多！」、「只要不配合 ，勸導後，110 打過去吧」、「我在飲料店也是，在後場切水果，聽到前面再在吵不要掃碼，我拿著菜刀走出來，他就跑了」、「唉真的深有同感，我工作的地方從二月就開始實聯制，也是很多人在那邊嘰嘰歪歪，找人吵架」、「辛苦了，畢竟台灣刁民很多」、「想向所有店家說聲辛苦了」、「不要配合，又不要染疫。所以很難理解這些有害的小群眾在想什麼……」、「真的有人會問超商店員疫情什麼時候結束欸，我在旁邊聽到傻眼」。





▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）

事實上，《NOWnews今日新聞》日前就曾有報導「數位防疫超輕鬆！6款懶人工具 疫情足跡、實聯制全包了」，在實聯制剛推出期間，部分店家採用紙筆登記引發許多亂象，不過為了加速實聯制進行，行政院政務委員唐鳳推動「簡訊實聯制」簡化流程，而且簡訊實聯制不需要留下個人資料、不必付費，就連沒有照相功能的手機也能利用簡單三步驟就能輕鬆通關。





首先，民眾可以打開手機選擇掃描功能，如果是沒有照相功能的手機也可以透過疾管署的LINE官方帳號「疾管家」的功能右上角，點選「實聯制掃碼」；接著對準店家的「QR CODE」掃描，按下連結後就會跳出現場「場域代碼」簡訊與「收件人1922」，確認完畢送出即可完成。（編輯：郭佩蓉）



