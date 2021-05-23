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因疫情全家失業！她挺孕肚嘆：不想去婆家　過來人猛搖頭

▲一名待產的女網友表示，因為疫情她與丈夫都沒了工作，如今老公希望兩人搬去婆家的檳榔攤工作，兩人討論過程曝光也掀起網友討論。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲一名待產的女網友表示，因為疫情她與丈夫都沒了工作，如今老公希望兩人搬去婆家的檳榔攤工作，兩人討論過程曝光也掀起網友討論。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-23 22:25:39

全台進入防疫三級警戒，不少企業決定讓員工在家工作降低染疫風險，但也有不少產業因疫情受挫，只能選擇裁員或無限期停業。日前就有名孕婦在社群論壇《Dcard》上提到自己和丈夫在疫情期間雙雙失業，雖然有積蓄但對未來也感到十分焦慮，此時丈夫就問原PO是否考慮一起到居住婆家，兩人對話過程曝光後，也掀起許多過來人熱議。

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▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
這名女網友在《Dcard》的結婚版上發文表示，自己原先是服務業，先生則是餐飲業，自己因為到孕後期找不到新工作只能在家中待產，先生則因公司決定暫時無限期暫停營業而沒有工作，「雖然有積蓄，但也不知道可能會待業多久」，面對未來的開銷原PO丈夫也有了離職回家接家裡檳榔攤工作的念頭。

不過原PO對此卻有些抗拒，她提到目前兩人在外租屋，交往前就知道對方家裡開檳榔攤，也知道婆婆靠那間店獨自養大兒子，沒有看不起或歧視的想法，只是在她的觀念裡，無法想像小孩在衛生比較髒亂有點嘈雜的環境下長大，「但是先生說他是這樣長大的，也好好的很健康沒有變壞沒有走偏，我在看不起他家...」。

▲一名網友面臨「中年失業」的窘境，上網尋求過來人意見。（圖／翻攝Pexels）
▲一名網友面臨「中年失業」的窘境，上網尋求過來人意見。（圖／翻攝Pexels）
原PO最後也苦惱表示「再兩個月就要預產了，疫情也越來越嚴重，讓我好煩惱」，而文章曝光後，許多網友也紛紛表示認同原PO考量，建議她先安心防疫待產，未來的規劃可以再好好規劃，「我兩胎都是回娘家坐月子，不然你看到時候要不要回娘家」、「疫情也不會是長久的，等控制住了，你老公又可以繼續工作了，不如讓他先去做做外送，確保收入不斷但也要計算一下你們的存款到底還有多少，也可以去政府單位詢問還有什麼補助可以緩急」、「疫情沒人知道要多久，但一時半刻真的很難找到好工作，一起努力渡過這時期，加油」。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.85%67.15%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.16%11.84%
2021-05-20-2021-05-23
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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