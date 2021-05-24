全國防疫會議5共識！設專責加護病房、檢疫所後送通道

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此外，他表示《傳染病防治法》第37條第1項、第2項、第3項也都有明確規範，尤其第3項部分，明白寫出，第1項裡面的管制作為，地方政府應採行的措施，在中央流行疫情指揮中心成立期間，應依指揮官指示辦理。
第2項，為強化確診重症資源調度與醫療體系，指揮中心昨日與各地方政府開會研議完成設置「專責加護病房」原則，還有檢疫所後送醫療綠色通道的建置作法，有效掌握全國重症收治量能，確保重症醫療照顧的品質及資源調度效率，落實醫療機構感染管制。陳宗彥說，這點會議提出後，指揮中心立即召開相關部門開會，建立這個標準來運作。
第3項，為統一集中檢疫場所後送及處置機制，指揮中心昨日也召集地方消防局長統一醫療的後送作。他說明，集中檢疫場所裡面的人員接受撥打119通報後，各地消防機關啟動所需的救護隊，前往救護後送，這是在處理集中檢疫場所內已是輕症及無症狀送到集中檢疫場所，因分布在各縣市，昨邀22縣市消防局長大家都有一致性，在防疫措施上，全國消防伙伴們絕對是團結一致一起合作，不會分縣市，在所屬縣市集中檢疫場所必須後送就醫部分，檢疫場所的指揮官或醫護組的人員撥打119，會就近依照哪個檢疫所要後送哪家醫院啟動處理。
第4項，有關各地方防疫物資配發，陳宗彥表示，今日會中也請地方政府副首長指示各單位持持續盤點醫療院所及第一線防疫人員所需，指揮中心物資組會立即完成撥付，讓第一線防疫同仁有充分裝備順利完成任務。今日也再次跟地方政府提醒，除前幾天各地方有反應之外，指揮中心也認為要超前部署，所以前幾天有事先撥付，如果隨時有不足可立即反應，指揮中心就會立即撥付。
第5項，有關各地方由責任醫院設置社區採篩站設置建議，陳宗彥強調，考量責任醫院人力及收治量能，會中也請地方依急迫性及必要性予以規畫，勿排擠重症患者收治量能。
另外，社區快篩為偽陽民眾，為減輕醫療及安治的資源可先行反家居家隔離這部分，指揮中心也會建立一個安治後送就醫的標準流程，以利後續就護的安排，這部分指揮中心現在已即刻在研議，會立即來做處理。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。