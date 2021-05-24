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大量萬華肺炎遺體集中焚燒？指揮中心：有心人散布假訊息

▲指揮中心副指揮官陳宗彥今（24）召開全國防疫會議會後記者會，說明國內防疫相關情形。（圖／資料照，指揮中心提供）
▲指揮中心副指揮官陳宗彥今（24）召開全國防疫會議會後記者會，說明國內防疫相關情形。（圖／資料照，指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-05-24 09:38:07｜2021-05-24 10:56:14

中央流行疫情指揮中心今（24）日召開全國防疫會議，副指揮官陳宗彥在會後記者會指出，有媒體名稱遭有心人假冒，在推特開設帳號散布「台北新北一秒變鬼城：2萬人離奇失蹤，二殯火葬場上空烏煙瘴氣，PM2.5爆表，疑似大量萬華肺炎遺體集中焚燒」等，指揮中心澄清此為不實訊息，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。

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陳宗彥表示，近日發現有多則疑似境外人士利用網路跳板，刻意且惡意張貼和散布不實訊息，企圖干擾我國防疫工作，本則假冒「自由時報」推特帳號散布，故意冒充台灣的新聞媒體製造假訊息，指揮中心提醒民眾勿散布，警政署刑事警察局已介入偵辦中。

指揮中心強調，防疫相關資訊應以中央流行疫情指揮中心公布內容為主，民眾切勿輕信網路流傳的不實訊息，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.75%67.25%
2021-05-21-2021-05-24
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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