大量萬華肺炎遺體集中焚燒？指揮中心：有心人散布假訊息
中央流行疫情指揮中心今（24）日召開全國防疫會議，副指揮官陳宗彥在會後記者會指出，有媒體名稱遭有心人假冒，在推特開設帳號散布「台北新北一秒變鬼城：2萬人離奇失蹤，二殯火葬場上空烏煙瘴氣，PM2.5爆表，疑似大量萬華肺炎遺體集中焚燒」等，指揮中心澄清此為不實訊息，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。
記者顏真真/台北報導
2021-05-24 09:38:07｜2021-05-24 10:56:14
陳宗彥表示，近日發現有多則疑似境外人士利用網路跳板，刻意且惡意張貼和散布不實訊息，企圖干擾我國防疫工作，本則假冒「自由時報」推特帳號散布，故意冒充台灣的新聞媒體製造假訊息，指揮中心提醒民眾勿散布，警政署刑事警察局已介入偵辦中。
指揮中心強調，防疫相關資訊應以中央流行疫情指揮中心公布內容為主，民眾切勿輕信網路流傳的不實訊息，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。