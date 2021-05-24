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醫生聊天紀錄外流數據作假？指揮中心：境外假訊息勿信

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥24日針對全國防疫會議會後記者會做出說明。圖為萬華篩檢站，示意圖。（圖／NOWnews資料照片）。（圖／NOWnews資料照片）
▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥24日針對全國防疫會議會後記者會做出說明。圖為萬華篩檢站，示意圖。（圖／NOWnews資料照片）。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真/台北報導

2021-05-24 09:43:04｜2021-05-24 09:43:35

中央流行疫情指揮中心今(24)日召開全國防疫會議，副指揮官陳宗彥會後表示，近日網路流傳「醫生聊天紀錄外流 數據要開始作假了」，中央流行疫情指揮中心嚴正澄清，此為境外的不實訊息，企圖造謠影響我國防疫，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。

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中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，近日發現有多則中國用語、簡體字的網路不實訊息，經警方調查IP位址來自境外，是有心人士利用網路跳板所為，刻意且惡意張貼散布不實訊息，企圖干擾我國防疫工作。

指揮中心指出，政府各部會及相關機關全力投入防疫，每日召開記者會就是要讓民眾了解疫情最新狀況，絕無數據作假的情形。

指揮中心強調，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.75%67.25%
2021-05-21-2021-05-24
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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