4縣市高溫「38度」！北部、東半部有午後雷陣雨

中央氣象局指出，今（24）日鋒面接近，北部及東半部地區轉為局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有短暫雷陣雨，基隆北海岸及各地山區有局部較大雨勢。氣溫部分，臺南市、高雄市、屏東縣、南投縣有機會出現38度的高溫，嘉義縣市、臺中市、雲林縣、彰化縣高溫達36度。
記者孫唯容/綜合報導
2021-05-24 08:47:35
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中表示，今天「滯留鋒」接近，不穩定度提高，有局部陣雨或雷雨的機率，並有較大雨勢。各地氣溫仍偏高。各地區氣溫：北部24至35度，中部25至37度，南部25至38度，東部23至36度。
吳德榮說，今晚、明（25）日「滯留鋒」在台灣徘徊，各地有局部陣雨或雷雨，注意較大雨勢。週三（26日）「滯留鋒」強度減弱、漸北移，各地仍有局部短暫陣雨的機率，氣溫回升。週四、五(27、28日)「滯留鋒」北移至北部海面，相對空檔、天氣炎熱，要防曬、防中暑；但大氣仍不穩定，午後山區有局部短暫陣雨。
吳德榮指出，愈接近模擬末期，「不確定性」愈大，各國模式也愈見分歧；「滯留鋒」何時再重返台灣、進入多雨型態？美國模式(GFS)及歐洲模式皆顯示，週六（29日）「滯留鋒」逐漸南下，在台灣附近徘徊大約4天左右。至於「滯留鋒」徘徊期間，其降雨強弱的變化節奏又如何？各模式模擬不盡相同，且都在調整中，需持續修正。
第10天(6月2日)歐、美模式皆在呂宋島東方模擬岀「熱帶擾動」(圖)，歐洲模式仍模擬出完整的雨帶通過台灣(左圖)，美國模式的雨帶則已受到「熱帶擾動」破壞(右圖)。隱含10天後大氣變化，將涉及其與「滯留鋒」、「太平洋高壓」之間，複雜的交互作用，任何模式皆可能存在極大的誤差，只能密切觀察。