溝通未果！金門要求入境陰性報告　指揮中心：違法

昨天金門縣政府開第一槍，縣長楊鎮浯宣布，今（24）日開始入境金門的民眾，須附上3天內的檢驗陰性報告，不然就需要配合現場快篩。但是中央流行疫情指揮中心發布新聞稿，打臉金門縣政府，指揮中心認為，金門縣未正式告知並提出書面申請，就先行公告，再加上指揮官陳時中親自致電溝通未果，因此撤銷該公告。
記者孫唯容/綜合報導
2021-05-24 09:04:48｜2021-05-24 09:05:29
指揮中心表示，金門縣政府昨天逕為公告「搭乘民用航空器抵達金門航空站之旅客應配合實聯制、接受新冠肺炎快速篩檢，並自110年5月24日生效」，此舉違反傳染病防治法第37條第3項等相關法律規定。
指揮中心指出，17日即發文各地方政府，在中央流行疫情指揮中心成立期間，相關防疫措施應依指揮官指示辦理，檢疫政策的決定，歸屬中央主管機關，指揮官陳時中也公開宣示「中央決策、地方執行」。
指揮中心說，對於國內跨縣市移動採取人員進出的管制作為，或要求民眾強制普篩等，都屬於「全國一致性之重要政策」，按傳染病防治法第37條第3項之規定，均應依中央指揮官之指示辦理。
指揮中心認為，目前全國都至三級警戒，指揮官再三強調中央與地方應「標準一致、說法一致、腳步一致」的防疫原則，不得不撤銷上開違法公告，金門縣政府如仍有地方防疫之特殊需求，依法應先完備法律程序，正式提出計畫報請指揮官指示辦理。