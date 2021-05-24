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溝通未果！金門要求入境陰性報告　指揮中心：違法

▲昨天金門縣政府開第一槍，縣長楊鎮浯宣布，今（24）日開始入境金門的民眾，須附上3天內的檢驗陰性報告，不然就需要配合現場快篩。但是中央流行疫情指揮中心發布新聞稿，打臉金門縣政府，。（圖／蔡若喬攝, 2020.02.25）
▲昨天金門縣政府開第一槍，縣長楊鎮浯宣布，今（24）日開始入境金門的民眾，須附上3天內的檢驗陰性報告，不然就需要配合現場快篩。但是中央流行疫情指揮中心發布新聞稿，打臉金門縣政府，。（圖／蔡若喬攝, 2020.02.25）

記者孫唯容/綜合報導

2021-05-24 09:04:48｜2021-05-24 09:05:29

昨天金門縣政府開第一槍，縣長楊鎮浯宣布，今（24）日開始入境金門的民眾，須附上3天內的檢驗陰性報告，不然就需要配合現場快篩。但是中央流行疫情指揮中心發布新聞稿，打臉金門縣政府，指揮中心認為，金門縣未正式告知並提出書面申請，就先行公告，再加上指揮官陳時中親自致電溝通未果，因此撤銷該公告。

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指揮中心表示，金門縣政府昨天逕為公告「搭乘民用航空器抵達金門航空站之旅客應配合實聯制、接受新冠肺炎快速篩檢，並自110年5月24日生效」，此舉違反傳染病防治法第37條第3項等相關法律規定。

指揮中心指出，17日即發文各地方政府，在中央流行疫情指揮中心成立期間，相關防疫措施應依指揮官指示辦理，檢疫政策的決定，歸屬中央主管機關，指揮官陳時中也公開宣示「中央決策、地方執行」。

指揮中心說，對於國內跨縣市移動採取人員進出的管制作為，或要求民眾強制普篩等，都屬於「全國一致性之重要政策」，按傳染病防治法第37條第3項之規定，均應依中央指揮官之指示辦理。

指揮中心認為，目前全國都至三級警戒，指揮官再三強調中央與地方應「標準一致、說法一致、腳步一致」的防疫原則，不得不撤銷上開違法公告，金門縣政府如仍有地方防疫之特殊需求，依法應先完備法律程序，正式提出計畫報請指揮官指示辦理。
 

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.75%67.25%
2021-05-21-2021-05-24
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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