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台灣未獲邀WHA線上會議　外交部表達不滿

▲台灣未獲邀WHA線上會議，外交部長吳釗燮對此表達不滿。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲台灣未獲邀WHA線上會議，外交部長吳釗燮對此表達不滿。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-24 09:29:02｜2021-05-24 09:29:57

第74屆「世界衛生大會」（WHA）線上會議，台灣卻未受邀參與，這是世衛組織連續5年拒絕台灣參加會議。外交部與衛福部都表達不滿，並強調政府及全民持續積極爭取參與WHA的堅定決心。

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衛福部部長陳時中強調，本年WHA仍聚焦因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，以共同建立更健康、更安全及更公平的世界。近日台灣疫情升溫，再次說明病毒不分國界，台灣也無法置身事外，全球防疫不應有缺口，需要全世界分享所有資訊及專業共同合作抗疫。台灣未受邀參與WHA，不僅是台灣的損失，也是世界的損失。健康是基本人權、普世價值，世界衛生組織（WHO）作為專業國際醫衛組織，應為全人類健康福祉服務，不應屈從於特定會員的政治利益。

外交部長吳釗燮對於WHO秘書處持續漠視2,350萬台灣人民的健康人權感到遺憾，WHO忽視國際社會發出讓台灣為全球公衛醫療做出貢獻的正義之聲，不僅違反WHO在內的聯合國體系一再強調「不遺漏任何人」（Leave no one behind）的崇高目標，世界各國也無法受惠於台灣豐富的公衛經驗，我國政府對此表達強烈的不滿。

吳釗燮批評中國不斷謊稱已經為台灣參與WHO做出妥善安排，此說法完全悖離事實、不符國際認知，也違反台灣人民意志。中華人民共和國從未統治過台灣，但卻持續不當曲解聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議，一再誤導國際社會。外交部嚴正重申，只有台灣的民選政府才能在WHO及其他國際組織代表台灣人民，呼籲WHO堅守專業中立，摒除中國政治干預，基於維護全人類福祉及共同抗疫的考量，早日讓台灣參與WHO各項會議、機制及活動。

外交部指出，七大工業國集團（G7）史無前例在外長公報明確支持台灣有意義參與WHO及WHA，意義格外重大。友邦及日本、瑞典、加拿大、比利時及美國政府領導人或高階官員也公開表達堅定支持。外交部也向今年國際社會對台灣參與WHA的強勁支持，表達誠摯謝意。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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