台灣未獲邀WHA線上會議　外交部表達不滿

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外交部長吳釗燮對於WHO秘書處持續漠視2,350萬台灣人民的健康人權感到遺憾，WHO忽視國際社會發出讓台灣為全球公衛醫療做出貢獻的正義之聲，不僅違反WHO在內的聯合國體系一再強調「不遺漏任何人」（Leave no one behind）的崇高目標，世界各國也無法受惠於台灣豐富的公衛經驗，我國政府對此表達強烈的不滿。
吳釗燮批評中國不斷謊稱已經為台灣參與WHO做出妥善安排，此說法完全悖離事實、不符國際認知，也違反台灣人民意志。中華人民共和國從未統治過台灣，但卻持續不當曲解聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議，一再誤導國際社會。外交部嚴正重申，只有台灣的民選政府才能在WHO及其他國際組織代表台灣人民，呼籲WHO堅守專業中立，摒除中國政治干預，基於維護全人類福祉及共同抗疫的考量，早日讓台灣參與WHO各項會議、機制及活動。
外交部指出，七大工業國集團（G7）史無前例在外長公報明確支持台灣有意義參與WHO及WHA，意義格外重大。友邦及日本、瑞典、加拿大、比利時及美國政府領導人或高階官員也公開表達堅定支持。外交部也向今年國際社會對台灣參與WHA的強勁支持，表達誠摯謝意。
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