校正回歸4字吵翻！帥主播「一語」突破盲點：對自己負責

近日「校正回歸」一詞在網路上掀起熱議，有人甚至質疑中央「蓋牌」，究竟對錯與否？答案或許因人而異。然而，就在大家正為這4字吵翻天時，帥氣型男主播鄧崴在臉書直言「把防疫的心態校正回歸，這才是一個對社會負責，對自己負責的辦法！」





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鄧崴發文表示，面對台灣抗疫大戰，「遵守防疫規定」理論上應該要成為全民共識，他卻還是在新聞畫面當中，看到有中和的婦人嗆里長、嗆警察沒讀法規；甚至還出現了方唐鏡在便利商店的門口跳來跳去！「偏偏這些畫面，都來自已經成為疫區熱點的新北中和─這個幾乎算是我長大的地方！我從前的國、高中都在中和區，南勢角、華夏、智光那附近也住了我非常多的朋友，這兩個禮拜不要說聚在一起唱歌、桌遊，連碰個面都有困難了！而這一切的一切，都是因為疫情，但疫情怎麼就回馬槍呢？」





▲指揮中心昨（23）日公布，1至22日校正回歸後各日確診案例分布情形。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心23日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）

鄧崴指出，過去包括川普、波索納洛，還有國際上許多的國家，替全球證明了一件事情，就是當你「輕忽了疫情，它一定會炸得你滿頭包」，更別提台灣在國際政治上顯而易見的敵人，還在干擾著我們取得疫苗的管道；種種因素加起來，絕對給了病毒一個空擋朝我們進攻。但我們能夠跟那幾個中和的案例一樣放棄抗疫嗎？「我想『順應』已發生的事實，從現在開始堅持，或許才是上上之策！」





至於中央流行疫情指揮中心上週丟出「校正回歸」一詞，褒貶評價皆有，但到底對或錯？鄧崴說「這點我沒有辦法評論，因為面相很多，每一面都有它的道理；但我想，當社會在討論『校正回歸』優劣的同時，我們也該先把防疫的心態『校正回歸』，這才是一個對社會負責，對自己負責的辦法！」文末他更直呼「而且，我真的好想打籃球，大家加油好嗎？」



