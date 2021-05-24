夜間巡視快篩站設立狀況　柯文哲：感謝醫護人員辛勞

新冠肺炎疫情在北市有逐漸升溫的狀況，台北市長柯文哲昨（23）日在北市防疫記者會上，也宣布轄內20家有急診室的專責醫院，從今（24）日全數成立快篩站，供民眾做篩檢使用。柯文哲在昨天晚間也前往北醫附醫、萬芳、馬偕、台大四家醫院，視察快篩站設置狀況，並且感謝現場醫護人員的辛勞。





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柯文哲在日前的記者會上提到，中央防疫指揮中心應該把確診人數跟「篩檢陽性率」分別統計，並讓公布讓民眾得知。此外現階段疫情已經逐漸在向外擴散，不僅只有在萬華地區傳染，因此原本台北市僅在萬華區設立4個快篩站，現在也增加快篩站的設立數目與範圍，遍及整個台北市。





柯文哲在昨天晚間也前往北醫附醫、萬芳、馬偕、台大等四家醫院，視察快篩站設置狀況。柯文哲表示，肯定四家醫院整備速度快，也感謝所有醫務人員辛勞，並期許20個快篩點加入，能使北市府更快掌握感染源、阻斷病毒傳播風險；使北市府更快的察覺趨勢變化，精準防疫。





柯文哲再度向民眾強調，「有症狀才來篩檢」，先經過醫生判斷，需要做PCR者，才會同步快篩。請將資源留給最需要的人，也避免過度耗費醫療量能。



