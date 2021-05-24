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夜間巡視快篩站設立狀況　柯文哲：感謝醫護人員辛勞

▲台北市長柯文哲23日晚間前往台北市內設立快篩站的部分醫院進行視察。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲23日晚間前往台北市內設立快篩站的部分醫院進行視察。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-05-24 11:24:08｜2021-05-24 11:24:45

新冠肺炎疫情在北市有逐漸升溫的狀況，台北市長柯文哲昨（23）日在北市防疫記者會上，也宣布轄內20家有急診室的專責醫院，從今（24）日全數成立快篩站，供民眾做篩檢使用。柯文哲在昨天晚間也前往北醫附醫、萬芳、馬偕、台大四家醫院，視察快篩站設置狀況，並且感謝現場醫護人員的辛勞。

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柯文哲在日前的記者會上提到，中央防疫指揮中心應該把確診人數跟「篩檢陽性率」分別統計，並讓公布讓民眾得知。此外現階段疫情已經逐漸在向外擴散，不僅只有在萬華地區傳染，因此原本台北市僅在萬華區設立4個快篩站，現在也增加快篩站的設立數目與範圍，遍及整個台北市。

柯文哲在昨天晚間也前往北醫附醫、萬芳、馬偕、台大等四家醫院，視察快篩站設置狀況。柯文哲表示，肯定四家醫院整備速度快，也感謝所有醫務人員辛勞，並期許20個快篩點加入，能使北市府更快掌握感染源、阻斷病毒傳播風險；使北市府更快的察覺趨勢變化，精準防疫。

柯文哲再度向民眾強調，「有症狀才來篩檢」，先經過醫生判斷，需要做PCR者，才會同步快篩。請將資源留給最需要的人，也避免過度耗費醫療量能。

▲指揮中心23日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心23日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.75%67.25%
2021-05-21-2021-05-24
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