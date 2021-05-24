特企／新潤建設機構支持防疫英雄　一起為台灣加油！

「新北加油！台灣加油！一起支持防疫英雄！」近期台灣本土疫情日益嚴峻，新北市因地緣與幅員遼闊關係，部分區域本土確診人數攀升，新潤建設機構捐款新臺幣300萬元投入新北市政府防疫基金，希望提供前線防疫及醫護人員更好的設備資源和激勵。





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新潤建設機構董事長黃文辰表示，這場無煙硝的防疫戰爭中，有一群無名英雄挺身站在最前線，他們是醫療、消防、警務人員，隨著疫情加溫，防疫資源和人力更為吃緊，看到在大太陽底下連續穿著3小時防護衣的防疫人員、勇敢冒險日夜透支體力的醫護人士，除了心疼，更要以實際行動做他們的後盾。





前所未見疫情，牽動所有人的心，建築同業一同號召捐款，不具名建設捐助500萬元、新潤建設機構捐助新台幣300萬元、中悅機構捐助300萬元、海悅國際捐助300萬元、亞昕國際捐助100萬元、達永建設捐助100萬元、合計共1600萬元，新北市不動產開發公會也持續加入捐款，一起挺醫護、為防疫加油打氣。





新潤建設機構董事長黃文辰表示，「我在新北市蘆洲長大，新北市好起來，台灣一定好！」請大家一定要遵守防疫規定，口罩戴好，減少外出，避免群聚，才能保護自身和家人安全。讓世界看看，台灣人防疫的決心，我們一起守護新北，守護台灣！



