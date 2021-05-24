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愛莉莎莎批救護車很吵「萬華人都不用睡覺？」　網譙自私

▲愛莉莎莎不滿住家附近半夜都是救護車聲音，吵得她睡不著覺。（圖／愛莉莎莎IG）
▲愛莉莎莎不滿住家附近半夜都是救護車聲音，吵得她睡不著覺。（圖／愛莉莎莎IG）

娛樂中心／綜合報導

2021-05-24 13:05:41｜2021-05-24 13:39:25

網紅愛莉莎莎日前發文表示，疫情期間裝乖到很無趣，往後將要做自己，「講一句話不要害怕得罪誰，想講就講，這才是我要的人生」。住在疫情熱區萬華的她，昨（23日）在直播中吐出驚人之語：「最近的救護車聲很吵」、「真的很吵，萬華人都不用睡覺是不是？」一席話惹怒網友，痛批她根本沒有同理心。

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▲愛莉莎莎IG追蹤數目前為61.7萬。（圖／愛莉莎莎IG）
▲▼愛莉莎莎發言多次引發爭議。（圖／愛莉莎莎IG）
▲▼愛莉莎莎發言多次引發爭議。（圖／愛莉莎莎IG）
愛莉莎莎昨與網紅黃氏兄弟連線通話，她問：「你有沒有覺得最近的救護車聲很吵？」黃氏兄弟一聽超尷尬，語塞到不知如何接話，哥哥哲哲苦笑：「妳這句話很難接...」沒想到，艾莉莎莎嗆兩人：「你就不要不敢講！」繼續抱怨：「我真的覺得很吵，萬華人都不用睡覺是不是？」

▲Dcard網友貼出好友IG節錄影片，爆料愛莉莎莎公開抱怨萬華救護車聲音很吵。（圖／Dcard）
▲Dcard網友貼出好友IG節錄影片，爆料愛莉莎莎公開抱怨萬華救護車聲音很吵。（圖／Dcard）
聽完愛莉莎莎的話，黃氏兄弟臉歪到不行，弟弟瑋瑋一臉快崩潰地緩頰：「不是這樣說…很辛苦啦，他們沒日沒夜地在做一些醫護人員的第一線的事情，我們覺得很辛苦！」愛莉莎莎不放棄，再次表達不滿：「可是，我覺得半夜可不可以不要…」，瑋瑋趕緊提高聲音打斷對方：「我覺得我們差不多了，我有點想要結束這個話題...」

愛莉莎莎問瑋瑋：「你是怕我上新聞是不是？」接著才噤聲不語，下一秒，她大嘆一口氣，3人沉默數秒後，瑋瑋大聲喊話：「我們要一起共體時艱」，艾莉莎莎卻問：「嗯？共什麼？」

這段節錄後約1分鐘的影片被放上Dcard，原PO表示：「在醫護人員這麼努力奔走的時候嫌救護車吵是什麼意思？知道自己很容易上新聞還敢跑去別人板上講這種話！」批愛莉莎莎「有夠噁心」。

其他網友也傻眼怒轟：「最無言是她還叫人家『不要不敢講』，黃氏並不是不敢講，而是作為一個有同理心的人，都知道醫護很辛苦，知道救護車聲無可避免，只有她自己最自私」、「好無言...好像在看火神的眼淚裡的台灣刁」、「黃氏都已經給她台階下了還死賴著不走，是多白目」、「看崩潰莎腦粉，這次能清醒幾個」！（編輯：楊穎軒）

▲指揮中心23日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心23日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
0%0%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
100%0%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
33.06%66.94%
2021-05-21-2021-05-24
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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