愛莉莎莎批救護車很吵「萬華人都不用睡覺？」　網譙自私

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愛莉莎莎昨與網紅黃氏兄弟連線通話，她問：「你有沒有覺得最近的救護車聲很吵？」黃氏兄弟一聽超尷尬，語塞到不知如何接話，哥哥哲哲苦笑：「妳這句話很難接...」沒想到，艾莉莎莎嗆兩人：「你就不要不敢講！」繼續抱怨：「我真的覺得很吵，萬華人都不用睡覺是不是？」
聽完愛莉莎莎的話，黃氏兄弟臉歪到不行，弟弟瑋瑋一臉快崩潰地緩頰：「不是這樣說…很辛苦啦，他們沒日沒夜地在做一些醫護人員的第一線的事情，我們覺得很辛苦！」愛莉莎莎不放棄，再次表達不滿：「可是，我覺得半夜可不可以不要…」，瑋瑋趕緊提高聲音打斷對方：「我覺得我們差不多了，我有點想要結束這個話題...」
愛莉莎莎問瑋瑋：「你是怕我上新聞是不是？」接著才噤聲不語，下一秒，她大嘆一口氣，3人沉默數秒後，瑋瑋大聲喊話：「我們要一起共體時艱」，艾莉莎莎卻問：「嗯？共什麼？」
這段節錄後約1分鐘的影片被放上Dcard，原PO表示：「在醫護人員這麼努力奔走的時候嫌救護車吵是什麼意思？知道自己很容易上新聞還敢跑去別人板上講這種話！」批愛莉莎莎「有夠噁心」。
其他網友也傻眼怒轟：「最無言是她還叫人家『不要不敢講』，黃氏並不是不敢講，而是作為一個有同理心的人，都知道醫護很辛苦，知道救護車聲無可避免，只有她自己最自私」、「好無言...好像在看火神的眼淚裡的台灣刁」、「黃氏都已經給她台階下了還死賴著不走，是多白目」、「看崩潰莎腦粉，這次能清醒幾個」！（編輯：楊穎軒）
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