剛果火山噴發釀死傷百童失蹤　岩漿幸未吞沒城鎮

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死亡人數很可能大幅增加。路透社記者在果瑪北方的一座鄉村目擊兩人在火山最初噴發後喪生，且有許多民眾談及親人喪生及下落不明。
一名68歲婦女告訴路透社，在熔岩逼近他們的房子時，她試圖帶丈夫逃跑，無奈丈夫病得太重無法離開。
她哭著說：「我當下告訴自己，我不能自己走，我們結婚時說好要同甘共苦。我回去後試圖帶走他，但卻沒辦法。我跑走了，他卻困在裡面被燒死，我真的不知道怎麼辦，我恨今天發生的一切。」
法新社報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）表示，至少有5名死者與這起火山爆發事件直接相關，「恐怕有超過170名孩童失蹤」，另有超過150名孩童與家人失散。
尼拉貢戈火山（Mount Nyiragongo）是全球最活躍、最危險的火山之一，昨晚噴發後導致夜空一片通紅，熔岩流向約有200萬人口的湖畔城市果瑪，燒毀數百棟房屋。
尼拉貢戈火山上次於2002年1月17日噴發後熔岩流入果瑪，造成250人罹難和12萬人無家可歸。記憶猶新的果瑪居民，這次紛紛抱起床墊和其他細軟開始逃難。
紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）表示，昨天約有3000到5000人逃到鄰國盧安達，包括許多農民與牲口，有些人今天開始陸續返國。北基伍省（NorthKivu）軍方統治者恩狄瑪（Constant Ndima）則說有7000人徹夜逃到盧安達，之後陸續回來。
民主剛果政府發言人穆雅亞表示，共有17個村莊受創，以及3個醫療中心、1間小學和1條供水管線被毀。他說，政府已派代表團赴果瑪協助救災。
穆雅亞指出，總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）已縮短歐洲訪問行程，並啟程返回民主剛果首都金夏沙（Kinshasa）。
此外，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天在梵蒂岡每週例行儀式上，也特別為民主剛果祈禱。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1100524